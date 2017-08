L’Espace autogéré de Lausanne affiche toujours la couleur

Cela fait dix-sept ans cet été que l’ancienne Dolce Vita était investie par les membres de l’Espace autogéré, à la rue César-Roux. Un sacré bail que les occupants ont décidé de célébrer à leur manière cet été, en prenant l’initiative de repeindre la façade visible depuis la chaussée. Pour le reste, la peinture manquait sans doute… Sauf que fidèles à leurs principes, ils n’ont pas jugé utile d’en référer aux autorités. Les coups de pinceau ne resteront pas sans suite: la municipale Natacha Litzistorf, qui souhaitait rencontrer les occupants avant la fin de l’année, a décidé de précipiter le rendez-vous.

«Normalement, ils auraient dû demander au service de l’architecture et à la déléguée au patrimoine si la couleur choisie s’intégrait au quartier, reconnaît la municipale en charge des squats. Mais bon. Ce n’est que de la peinture, et sa couleur est assez proche de la précédente.» L’enseigne «espace autogéré» a disparu, les anciens tags ont été recouverts mais d’autres sont bien vite apparus depuis.

«Ils auraient dû demander si la couleur choisie s’intégrait au quartier»

Pour Natacha Litzistorf, il s’agit là d’un signe clair que les activités ont repris. Mais alors qu’on imagine aisément que ce ne sont pas les mêmes gens qui gèrent et animent le lieu depuis l’an 2000, qui sont-ils aujourd’hui? Quelle utilisation font-ils de la maison? Combien sont-ils? Y dorment-ils? «Je n’ai pas les réponses, et c’est bien pour obtenir des réponses que je vais les rencontrer avant la fin du mois de septembre. J’ai d’ailleurs entrepris un tour des squats. Je me sens légitimée pour le faire.»

Il faut dire qu’à César-Roux, les choses bougent. Le quartier est en pleine mutation, la promenade de la Solitude va être repensée et un immeuble dédié aux services sociaux va voir le jour à Saint-Martin, juste en dessous de l’Espace autogéré. Pour Natacha Litzistorf, «cela vaut la peine de voir avec eux comment leurs activités peuvent s’inscrire dans ce contexte». (24 heures)