L’État de Vaud veut surélever ses bâtiments

En général, les chantiers s’inaugurent avec une cérémonie de pose de la première pierre. À Lausanne, jeudi matin, le Canton a donné le coup d’envoi de travaux un peu particuliers, avec une pose du «premier bois». Le bâtiment administratif sis à l’avenue de l’Université 5, près de la Riponne, va en effet gagner un étage supplémentaire avec la pose d’une structure modulaire et préfabriquée faite essentiellement de bois vaudois. Sa première pièce, déposée par une grue, est ainsi pratiquement prête à l’emploi, constituée d’une baie vitrée, d’un bout de faux plafond et même d’un radiateur. L’assemblage ne devrait durer que quelques mois pour une inauguration en août prochain.

«Ce projet se veut exemplaire dans le domaine du développement durable», se réjouit l’architecte cantonal, Emmanuel Ventura. Baptisé Working Space, il a en effet été développé par le Laboratoire d’architecture et technologies durables de l’EPFL (LAST) et remplace un autre projet, lauréat du concours d’architecture organisé en 2014, qui a finalement été jugé trop coûteux.

La surélévation du bâtiment permettra de créer des bureaux sur toute la surface actuelle du toit, soit 700 m2, afin d’accueillir quelque 40 collaborateurs. La structure est conçue pour minimiser les déperditions de chaleur en hiver, et optimiser la ventilation et l’éclairage naturel en été. La nouvelle toiture accueillera en outre des panneaux solaires sur 560 m2.

Autre signe particulier, les modules en préfabriqué sont conçus pour pouvoir être assemblés sur des surfaces de différentes tailles. «Ce projet sera amené à être dupliqué sur d’autres toitures», précise Emmanuel Ventura. Certaines communes du canton, et notamment Lausanne, permettent en effet de surélever des bâtiments. Le Canton a déjà identifié dix bâtiments dans son parc immobilier qui pourraient accueillir la structure développée par LAST. Huit sont situés à Lausanne et deux sur la Riviera.

(24 heures)