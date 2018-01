L’Ouest renforce aussi sa lutte contre le littering

Pour un crachat sur le trottoir, ce sera 100 francs. Pour ceux qui s’amuseront à faire leurs besoins sur le domaine public, il en coûtera 200 francs. Dans la plupart des communes de l’Ouest lausannois, le 1er janvier a marqué l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions du règlement de police. Désormais, une série de petites infractions prises sur le fait pourront être punies avec une amende d’ordre. Le district s’attaque en particulier au problème du littering en fixant à 150 francs la douloureuse pour l’abandon de déchets sauvages.

Ce changement repose sur une adaptation de la loi cantonale entrée en vigueur début 2016 qui donne cette possibilité aux communes. Lausanne a été pionnière en la matière dans le canton, puisqu’elle a fait entrer en vigueur ce nouveau système le 1er novembre dernier. L’Ouest lausannois lui emboîte le pas presque en bloc, puisque toutes les communes du district – sauf Renens – ont voté un préavis à cet effet l’automne dernier.

Moins lourd et moins cher

Concrètement, qu’est-ce que cela va changer? «Jusqu’ici, tous les règlements communaux de police comprenaient déjà l’interdiction de jeter des détritus sur la voie publique, précise Michel Farine, municipal en charge de la Sécurité à Ecublens et président du comité de direction de la Police de l’Ouest lausannois (POL). La différence est que les personnes devaient faire l’objet d’une dénonciation à la commission de police.» Pour l’élu, le passage aux amendes d’ordre sera à la fois moins lourd et moins coûteux que l’ancienne procédure. «Avec une dénonciation, les personnes devaient se déplacer pour une convocation et l’amende était alourdie par les frais de la commission de police.» Les amendes d’ordre, elles, seront données sur-le-champ et payables soit immédiatement, soit à trente jours, sans coûts supplémentaires. En plus, ceux qui paieront leur douloureuse tout de suite n’auront pas besoin de donner leur identité. En revanche, s’ils contestent leur amende, les indélicats seront dénoncés comme dans l’ancien système.

Autre différence: alors que sévir contre ces incivilités était jusque-là la prérogative des policiers, désormais le personnel communal pourra lui aussi coller des amendes, comme c’est déjà le cas à Lausanne. La mise en place de ce système devrait toutefois prendre encore quelques mois. «Toutes les communes ne sont pas ouvertes à confier ces tâches à leurs employés communaux. À Ecublens, c’est par exemple exclu pour l’instant», relève Michel Farine. À Bussigny en revanche, la Municipalité dénombre déjà quelques volontaires.

Renens à la traîne

Parmi toutes les communes de l’Ouest lausannois, c’est à Renens que cette disposition cause le plus de problèmes. Si le chef-lieu n’a pas encore présenté de préavis pour introduire les amendes d’ordre, c’est que son Conseil communal a déjà exclu en 2016 d’assermenter ses employés communaux pour sévir contre le littering. Renens devra tenir compte de cette spécialité si elle veut changer son règlement de police: «Nous allons entrer dans la même démarche, mais il faut que nous trouvions une solution pour présenter un préavis», assure Olivier Golaz, le municipal renanais en charge de la Sécurité publique.

Dans les autres communes, les règles sont désormais claires et uniformes sur le papier, mais leur application stricte se fera en douceur. Ces six prochains mois seront ainsi surtout placés sous le signe d’une campagne d’information à la population: «Le but est d’éviter le littering, pas de coller des amendes. C’est pourquoi la prévention passera avant la répression», annonce en effet Michel Farine. (24 heures)