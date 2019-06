L’allure des terrasses est gravée dans le marbre

C’est probablement un épilogue. Les questions autour du mobilier des terrasses lausannoises avaient enflammé un printemps pourtant arrosé de précipitations. Mais les discussions, menées au sein de la Municipalité et avec Gastro Lausanne, ont abouti à la rédaction d’une directive qui semble contenter le plus grand nombre. Celle-ci interdit désormais formellement le mobilier en plastique et les plus gros éléments publicitaires, tels que les parasols. Les restaurateurs auront jusqu’au printemps 2022 pour s’y conformer, mais ils pourront choisir les couleurs – unies ou bigarrées – qu’ils souhaitent pour leur terrasse.

Alors que, jusque-là, les restaurateurs n’avaient d’autre choix que de prier en espérant une réponse favorable des services communaux, la nouvelle directive est publique. Elle entre en vigueur en ce début du mois de juin pour les nouvelles terrasses, en fixant quelques règles de base. Cette transparence nouvelle était attendue de la part des restaurateurs. «Ce sera désormais plus clair pour tout le monde», confirme Pierre-Antoine Hildbrand, municipal chargé de l’Économie. La directive scelle dans le marbre des éléments déjà entendus: du bois ou du métal pour le mobilier, des podiums uniquement réservés à la compensation d’une rue en pente et l’interdiction d’éléments de séparation comme les barrières ou paravents, à moins qu’ils ne soient faits de plantes vertes.

À la même enseigne

Un élément important ressort de la nouvelle Directive municipale relative à l’aménagement des terrasses. Alors que la Ville ne pensait pouvoir atteindre que les terrasses établies sur le domaine public, comme les trottoirs, la négociation entreprise avec Gastro Lausanne permet désormais de toucher les quelque 500 terrasses que compte la ville. «Il fallait que ces directives inscrivent une égalité de traitement entre tous les établissements», se réjouit Susan Sax, présidente de l’association Gastro Lausanne. Pour les terrasses louant l’espace public, il a par ailleurs été décidé du gel des tarifs en vigueur.

«Nous avons eu beaucoup de réactions dépitées et nous sommes satisfaits de ce retour à la raison»

La nouvelle directive met ainsi un terme à un débat qui n’est pas passé loin de la crise politique pour Pierre-Antoine Hildbrand, dont les propos avaient suscité la critique jusque dans son propre camp libéral-radical. La confusion entre ses espoirs d’«harmoniser» les pratiques et le terme compris comme une volonté d’«uniformisation» des couleurs avait notamment provoqué un malaise et suscité des interventions au Conseil communal.

À la rue de Bourg, Le Lab du Dr. Gab’s avait ainsi dû repeindre son mobilier en gris. Pas de chance, la nouvelle réglementation permettra au brasseur de redonner de la couleur à sa terrasse, à condition de remplacer les chaises en plastique par du bois ou du métal. «Nous avons eu beaucoup de réactions dépitées et nous sommes satisfaits de ce retour à la raison», dit Reto Engler, l’un des associés. Comme prévu par la nouvelle directive, il aura jusqu’au début de la belle saison 2022 pour s’adapter. «C’est un délai satisfaisant, qui permet aux restaurateurs de faire leurs calculs», commente-t-il.

La situation de certains bistrots avait provoqué un certain émoi. Pierre-Antoine Hildbrand annonce que des discussions sont en cours, notamment avec le Café du Grütli. «On est en train de trouver une solution pour les télécabines qu’il souhaite installer au moment des Jeux de la Jeunesse», dit le municipal. D’autres établissements devront également faire l’objet de discussion au cas par cas en fonction des spécificités. «Quelques points restent aussi à aborder, ajoute Susan Sax, comme des questions de simplification des procédures administratives, mais on a jusqu’à 2022 pour tirer cela au clair.» (24 heures)