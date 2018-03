L'angoisse des parents d'un jeune chanteur

Julien Manini n'a plus donné de nouvelles depuis le week-end du 24-25 février. Ce Lausannois âgé de 33 ans est en train de se faire un nom comme chanteur passionné de soul music, sous le nom de scène de Ju Louis Sinclair Manini. «Il y a trois ans, il s'était produit au Montreux Jazz Festival», raconte sa mère Jacqui, qui habite en Valais. Elle-même est cofondatrice du Chocolate Festival, «La Mecque» vaudoise des fans d'électro, qui se déroule au début du mois de juin à Vidy.

Le jeune homme avait tenté sa chance à la Star Academy, il y a huit ans, où il avait participé au premier tour. Sur Youtube, on le voit en demi-finale du concours romand Voice Star, en automne 2016.

Sa mystérieuse disparition a donc eu un fort impact dans le monde du spectacle et de la nuit: «Le post que j'ai publié sur les réseaux sociaux (#astuvujuju), jeudi, a été partagé 5526 fois. L'avis officiel de la police a été publié 4281 fois. Cela fait chaud au coeur», ajoute sa mère.

Très inquiets, les parents ont donc demandé l'aide de la police municipale de Lausanne qui vient de publier un avis de disparition. Jacqui Manini exprime son incompréhension: «Son père et moi, nous sommes proches de lui. Nous l'avons toujours aidé dans les moments difficiles et nous respectons son style de vie. Il lui arrivait de partir mais là, nous sommes sans contact», regrette-t-elle.

Les circonstances de la disparition laissent une grande part au mystère. «Swisscom et la police nous ont informés que le téléphone de Ju a été localisé à Lausanne pour la dernière fois le samedi 24 février à 8h36 puis qu'il a été éteint. Ensuite, le téléphone a été allumé dimanche 25 à 4h35 à Palézieux où il est resté jusqu'au lundi 26 à 19h45. Puis le téléphone s'est éteint et n'a pas été allumé depuis», explique Jacqui Manini.

«Nous souhaitons que les recherches et l'information s'étendent au-delà de la Suisse romande, il ne faut pas se fixer sur Palézieux»

Elle se perd en hypothèses. Son fils n'était actuellement pas impliqué dans une relation affective stable. Est-il parti avec quelqu'un? A-t-il fait une mauvaise rencontre? «Nous souhaitons que les recherches et l'information s'étendent au-delà de la Suisse romande, il ne faut pas se fixer sur Palézieux.», affirme sa mère.

A-t-il pu partir à l'étranger? La famille est sceptique. Il était plutôt casanier, relève Jacqui Manini. «Samedi soir, avant la perte de contact, il a été contrôlé à Romont (FR) par la police ferroviaire à 22h40. Il avait sur lui son passeport mais il était échu. Il y a peu de chance qu'il soit parti à l'étranger», ajoute-t-elle, avant de préciser: «La police a été dans son appartement. Tous ses chargeurs ont été retrouvés chez lui et il n’y a aucune preuves évidentes qu’il soit parti en voyage (bagages dans l’appartement).» Formé comme employé de commerce, le jeune homme avait un poste régulier dans une étude lausannoise d'avocat. «Vendredi avant sa disparition, il était à court d'argent et avait emprunté 30 francs. Le soir, son salaire était sur son compte. Il n'y a pas touché», s'étonne sa mère.

Était-il différent ces derniers temps, a-t-il montré des signes de découragement? Une vidéo postée sur son compte Facebook le 22 février, dédiée au sens positif qui peut être donné aux mots anglais «fail» (échouer), «end» (fin) ou «no» (non), laisse penser à des doutes et à des interrogations. Ce n’est toutefois pas l’impression donnée par le responsable du Café des Artistes, à Lausanne, où Julien Manini animait des soirées karaoké: «Il a mené une soirée il y a deux ou trois semaines. Il m’a dit qu’il était prêt à revenir. Ensuite, je n’ai plus rien entendu». De son côté, la police judiciaire de Lausanne, chargée de l’enquête, affirme avoir reçu quelques appels et avoir vérifié les pistes ainsi signalées, sans donner de précision.

«Si la police le retrouve et qu'il lui annonce qu'il ne veut pas reprendre contact, nous l'accepterons»

Dans l'incertitude totale malgré l'élan de solidarité des internautes, la famille assure qu'elle respectera tous les choix de Julien. «Si la police le retrouve et qu'il lui annonce qu'il ne veut pas reprendre contact, nous l'accepterons», affirme sa mère. La police municipale de Lausanne (contact: 021 315 15 15) décrit Julien Manini comme mesurant 183 cm. «En fait, il est plus grand, c'est 191 cm. C'est un ancien basketteur du BBC Martigny», souligne sa maman. (24 heures)