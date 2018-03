L'animation des quartiers en chantier

La Caravane des quartiers passe un tour

La Caravane des Quartiers a aussi fait l’objet d’un rapport d’évaluation, commandé par la Ville. Cette fois, en revanche, les conclusions sont très positives. Pourtant, cette manifestation biennale lancée en 2010, avec un budget de 300 000 francs sur deux ans, passe un tour pour «réorienter son projet. Des projets pilotes seront soutenus cette année et elle reviendra en 2019», précise David Payot, nouveau président de l’association. Le municipal remplace Jean-Christophe Bourquin, démissionnaire. L’ancien municipal, qui avait lancé la manifestation, avoue «une certaine fatigue. L’exigence municipale d’évaluer, à grands frais (ndlr: payés par la Caravane), une manifestation qui fonctionne de toute évidence très bien n’a pas été étrangère à cette fatigue.» La Ville justifie la démarche: presque tous les quartiers ont été visités et la Caravane est un des éléments de la politique des quartiers en train d’être planifiée. La disparition du poste de responsable de l’Unité manifestations de la Ville, Nicola Di Pinto, à l’origine de la Caravane, est aussi à mettre au compte des changements. Estelle Papaux, secrétaire générale à la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers, le remplace.



Interrogé, Vincent Steudler, mandataire qui a porté la manifestation avec une petite équipe, a été tenu à l’écart de ces revirements. Il ignorait, par exemple, qu’il n’y aurait pas d’édition 2018. «J’aurais trouvé élégant que l’on me dise les choses», soupire-t-il. Saluée de manière quasi univoque par le rapport d’évaluation, l’action du mandataire est toutefois critiquée par «certains membres du comité». Selon plusieurs sources, ces derniers – le directeur de la FASL, Pierre-Alain Verheyen, et la responsable du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI), Gabriela Amarelle – ont considéré Vincent Steudler comme employé plutôt que mandataire, intervenant dans ses activités comme des patrons. «Des problèmes de collaboration sont apparus spécifiquement avec Mme Amarelle, indique Jean-Christophe Bourquin. Malgré plusieurs tentatives, il n’a pas été possible de faire converger la logique propre au BLI et celle de la manifestation (ndlr: qui intègre les projets du Fonds interculturel, doté de 60 000 francs tous les deux ans et géré par le BLI).» Sans se prononcer sur d’éventuels «problèmes de personnes», David Payot indique: «La politique des quartiers et le BLI de Mme Amarelle partagent beaucoup de valeurs et un certain nombre de projets, en particulier autour de la Caravane des Quartiers. La répartition des responsabilités devra donc être précisée.»