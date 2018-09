L’apprentissage musical passe par le collectif

Après trois ans de dur labeur, la nouvelle École de musique de Lausanne (EML) voit enfin le jour. Elle résulte de la fusion de cinq écoles de la capitale vaudoise et compte plus de 1800 élèves pour une centaine de professeurs.

«Ce projet part d’une volonté de la Ville de créer deux pôles d’accès à la musique», explique Grégoire Junod, syndic de Lausanne, lors de l’inauguration, samedi. En effet, contrairement au Conservatoire et à l’École de jazz et de musique actuelle (EJMA), l’inscription à l’EML est ouverte à tous, moyennant listes d’attente, et ne nécessite pas de sélection des meilleurs élèves. «De plus, cette fusion permet désormais d’offrir des subventions à tous les élèves lausannois, favorisant ainsi un plus grand accès à la musique», poursuit l’élu. Elle permettra également de mieux gérer et d’assurer la pérennité des cinq écoles.

«La musique n’est pas seulement une expérience qui se vit seul; l’apprentissage passe aussi par le collectif»

Mais la grande nouveauté, c’est cette volonté de miser sur le collectif. «Les élèves ne travailleront plus uniquement individuellement, mais ensemble, continue Grégoire Junod. La musique n’est pas seulement une expérience qui se vit seul; l’apprentissage passe aussi par le collectif.»

Des camps, des cours à plusieurs, jouer dans un groupe: cela fait désormais partie de l’offre de l’EML. «Avant, quand on s’inscrivait, tous les cours collectifs se faisaient à côté, raconte Denis Corboz, président. Maintenant, ils font partie de l’inscription.»

Un privilège

Ce nouvel esprit axé sur le collectif, c’est Juliette Ancelle qui va le faire vivre. Denis Corboz lui cédera sa place dès la fin du mois. «Il est temps pour moi de partir. Ces trois ans furent intenses et je m’en vais heureux.» Pour la future présidente, c’est un privilège d’avoir pu rejoindre ce projet. «Je suis heureuse d’avoir apporté ma pierre à l’édifice, raconte-t-elle. J’ai grandi dans une famille où la musique était un pilier de l’enseignement, au même titre que les maths ou la lecture. C’est donc une conviction personnelle que je souhaite retransmettre.»

Avec quelles ambitions pour la suite? «Une plus grande accessibilité à la musique, la mise en avant du collectif et le soutien de l'enseignement de la musique amateur», termine-t-elle.