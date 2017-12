L’artisane qui met les paysages de mazots en lanterne

Le réalisme est tel que l’on s’attend à voir surgir un skieur qui frôlerait le vieux chalet avant de poursuivre sa descente. Encore faudrait-il toutefois trouver un skieur d’un centimètre de haut.

Bricoleuse depuis toujours, Françoise Krummen Clerc réalise depuis trois ans des paysages miniatures qu’elle enferme dans des boules en verre ou des lanternes. Et à chaque sortie sur un marché artisanal – comme récemment celui de Cheseaux –, ses productions s’arrachent.

«J’ai fait pendant longtemps des arrangements floraux, mais c’est passé de mode. En cherchant d’autres idées, je suis tombée sur ces paysages en lanterne qui m’ont beaucoup plu.» Ses balades en Valais ont apporté la dernière touche au concept.

Depuis, l’artisane construit des chalets de 3 cm de haut en allumettes (à peu près l’échelle N (1/160e) bien connue des maquettistes ferroviaires). Une formalité pour cette ancienne monteuse de prototypes électroniques, habituée à travailler minutieusement sous une loupe binoculaire. «La première chose est de trouver des lanternes esthétiques et pas trop chères», explique Françoise Krummen Clerc. Une véritable chasse, qui l’amuse beaucoup. Après l’avoir vidée et nettoyée, la créatrice construit les volumes du terrain en Sagex, puis les décore de vraies pierres et, pour les paysages hivernaux, les recouvre d’une pâte structurante «améliorée» imitant la neige. Les chalets et les arbres sont construits à part – ces derniers à partir de poils de balais et de fil de fer –, puis installés sur la scène. Quant aux prix, ils s’échelonnent de 12 à 110 fr. Un coût à rapporter aux 3 à 4 heures que prend la construction d’un seul chalet.

Contact francoiseclerc@bluewin.ch. Voir aussi flickr.com/photos/elianefleurs (24 heures)