L’astuce qui doit sauver les vieilles fermes d’Ecoteaux

Comment sauver les constructions agricoles d’une mort programmée? C’est la question que se posait, depuis quelques années, la localité d’Écoteaux, désormais intégrée à la commune fusionnée d’Oron. La réponse trouvée par les autorités passe par une modification du plan général d’affectation, à l’enquête publique jusqu’au 22 septembre. La démarche est un projet pilote menée en partenariat avec l’État.

Comme d’autres communes vaudoises, Écoteaux voit son territoire parsemé d’anciennes constructions rurales ayant progressivement perdu leur fonction initiale. Ces dernières étant situées hors de la zone à bâtir, il est très compliqué d’y aménager du logement. «Légalement, il est possible d’augmenter la surface habitable jusqu’à 60%, dans le volume existant, par rapport à l’état de 1972 (ndlr: date de la distinction entre parties du territoire constructibles et non constructibles dans la loi sur la protection des eaux). Mais, souvent, cette possibilité a déjà été utilisée», précise le municipal d’Oron, Olivier Sonnay. Faute d’entretien, les volumes restants sont donc menacés de disparition.

Les bâtiments pourront être réaffectés mais ne devront pas être dénaturés par les travaux.

Pour réussir à rendre ces fermes à l’habitat, Oron a utilisé un l’article 81a de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC). Ce dernier indique qu’un changement complet d’affectation est possible si les constructions «présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle, qui est préservée». Il s’agissait donc de mener une étude pour identifier les bâtiments particulièrement constitutifs du décor afin de leur attribuer une note paysagère. Ladite étude a été financée par le Canton, partie prenante de la démarche.

Périmètre bien spécifique

Il n’y a pas ici de «faille» dans laquelle toutes les Communes pourraient s’infiltrer. Si Écoteaux a pu agir ainsi c’est que, dans le plan directeur cantonal, la localité fait partie du «périmètre d’habitat historiquement dispersé du Jorat». «Cette région est représentative des parties hautes du Moyen Pays, où était pratiqué l’élevage du bétail laitier. […] De par leur ancienne fonction, ces constructions renvoient à l’histoire rurale locale», observe l’agence spécialisée Esplanade Aménagement. Certaines fermes sont donc «constitutives d’un paysage de qualité», souligne la Municipalité d’Oron.

Pour chaque ferme, une fiche stipule clairement les éléments à conserver, à revaloriser ou à supprimer.

Au final, elles sont 15 à avoir obtenu une note paysagère. Leurs propriétaires pourront donc créer du logement dans les bâtiments. «Évidemment il n’est pas question de les dénaturer, le but n’est pas de transformer une grange en centre de soin avec piscine extérieure», rassure la Municipalité. Pour chaque cas, une fiche est remplie stipulant les éléments à conserver, à revaloriser ou ceux qui devraient plutôt être supprimés. Avant même la validation de cette modification du PGA d’Écoteaux, la transformation de l’une des fermes est déjà mise à l’enquête. Pour la Commune et le Canton, la procédure a valeur de test et permet de constater qu’une réaffectation est possible en préservant l’apparence générale de la bâtisse.

À noter que d’autres bâtiments pourraient prétendre à l’obtention d’une note paysagère à l’avenir. Une Commune de la région concernée pourrait entreprendre la même démarche de planification qu’Oron. Dans des situations vraiment exceptionnelles, une décision au cas par cas du Canton est également prévue dans la loi. Contacté, l’État n’a pas été en mesure de s’exprimer, la collaboratrice en charge du dossier étant absente.