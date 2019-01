L’avenir de la Riponne et du Tunnel est confié aux Lausannois

Un grand jardin au pieds du Palais de Rumine? Ou plutôt un marché couvert? Les idées seront probablement variées et c’est bien ce qu’espère la Municipalité de Lausanne. Celle-ci demande l’avis des Lausannois pour réaménager les places de la Riponne et du Tunnel. «Je ne sais pas si elle est le plus gros échec urbanistique de Lausanne, mais je sais que la Riponne a un énorme potentiel», disait le syndic Grégoire Junod, ce mardi, au moment de présenter le programme des consultations populaires qui amèneront les Lausannois à dire ce qu’ils souhaitent pour leur centre-ville.

Les attentes sont grandes pour ces deux places. «La Riponne a une symbolique très forte alors que le Tunnel est une place de quartier, au coeur de la ville, poursuit Grégoire Junod. Or elles offrent toutes deux une large place à la voiture.» Il est donc à peu près certain que la «bagnole» devra céder du terrain.

C’est le seul prérequis qu’avoue la Municipalité lausannoise. Son objectif est, avant tout, de recueillir l’avis de la population. Ce vaste concours d’idées a déjà commencé en interrogeant des usagers de la place. Il se poursuivra jusqu’à l’établissement d’une image directrice représentative des souhaits exprimés. Celle-ci servira ensuite de socle à la mise en place d’un concours d’architecture, même si la Municipalité entend garder «la liberté de s’en inspirer».

Afin d’aller jusqu’au bout de la démarche participative, la population sera intégrée au jury. Il n’y aura la place que pour quatre habitants mais les délibérations du jury seront publiques. C’est une première à Lausanne, qui aura lieu en novembre déjà. Reste que les travaux d’aménagements urbains, eux, ne démarreront pas avant 2024, au terme d’un long parcours administratif ainsi qu’un concours d’urbanisme qui, lui, sera réservé aux professionnels.

En attendant, la consultation publique va démarrer très vite, avec une exposition historique en plein air sur les moments clé qu’ont connu la Riponne et le Tunnel. Une occasion aussi de parcourir différents projets d’aménagement qui ont fleuri depuis des lustres, depuis que l’on se gratte la tête afin d’améliorer ces deux espaces controversés au centre ville.

Le site de la démarche participative Riponne-Tunnel (24 heures)