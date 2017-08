L'avenue d'Echallens en sens unique dès mercredi 23 août

C’est parti! Le chantier du tunnel du LEB, qui sera mis en service fin 2020, commence ce lundi 21 août. L’ouvrage, d’une longueur de 1,7 km entre Union-Prilly et Lausanne-Chauderon, coûtera 135, 8 millions de francs et engendrera son lot de perturbations dès la phase préparatoire. Elle consistera à déplacer les conduites souterraines à l’extrémité ouest de l’avenue d’Echallens dans le secteur d’Union-Prilly, et l’aménager la zone de chantier dans le parc de la Brouette à Chauderon. Voici à quoi il faut s’attendre dès la semaine prochaine:

Avenue d’Echallens en sens unique

Mise en sens unique entre Montétan et Union-Prilly, en direction de Prilly, du 23 août jusqu’en été 2018. Ces restrictions sont annoncées dans les communes de Cheseaux et de Romanel incitant les automobilistes à emprunter les itinéraires alternatifs par la Blécherette pour se rendre au centre de Lausanne. Aucun itinéraire ne sera privilégié sur la commune de Prilly. Arrivés au carrefour de Prilly-Chasseur, les automobilistes se rendant sur Lausanne auront la possibilité de passer par le Sud dans Prilly-Centre ou par le Nord et l’avenue de la Vallombreuse. L’accès à la piscine de Prilly, de même que les accès de l’ensemble des riverains de ce tronçon de l’avenue d’Echallens seront maintenus pendant la durée des travaux.

Fermeture du parc de la Brouette

L’accès au parc de la Brouette et à sa place de jeu sera fermé dès le 21 août. C’est dans ce parce que sera installé, pour toute la durée des travaux, le puits d’accès au tunnel. Il s’agira d’un ouvrage imposant de plus de 40 mètres de profondeur servant à l’acheminement des ouvriers et du matériel. Il permettra le raccordement du chantier au tunnel reliant l’usine d’incinération Tridel au réseau CFF. Cette jonction servira de voie d’évacuation des matériaux d’excavation par train. «Ce qui évitera de l’ordre de 30 à 40 camions par jour dans l’agglomération», expliquent les autorités.

Square d’Echallens rénové

Puisque le parc de la Brouette sera fermé, il faudra bien que les enfants s’amusent quelque part. Ils pourront se rendre en famille à quelque 400 mètres plus loin, au square d’Echallens. La place de jeux existante sera rénovée et réaménagée en prenant en compte des besoins exprimés par les habitants du quartier. Les travaux débuteront au mois d’octobre 2017 pour se terminer en début d’année 2018.

Arrêt de bus déplacé

Afin de garantir la sécurité des voyageurs, l’arrêt de bus Boston de la ligne 17 dans le sens Renens-14 avril sera déplacé d’environ 100 m en direction de Prélaz.

Trottoir fermé

Pour des questions de sécurité toujours, le trottoir nord de l'avenue de Morges longeant le parc de la Brouette sera fermé. Un itinéraire piéton sera mis en place afin d'indiquer aux piétons de changer de trottoir ou de passer par la partie ouest du parc de la Brouette.