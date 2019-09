L'avenue de Rhodanie bloquée par les manifestants

«C'est la rentrée scolaire, mais la Grève du Climat n'a pas pris de vacances, car la crise climatique non plus!» Le mot d'ordre est donné. A l'occasion de la Semaine internationale pour le climat, les jeunes militants lausannois sont de retour dans les rues ce vendredi pour un nouvel acte de leur mouvement. Suivez les événements en direct ci-dessous:

13h30: Parmi les manifestants participant au blocage de l'avenue de Rhodanie, le prix Nobel de chimie 2017 Jacques Dubochet.

13h05: La police a fini par récupérer son fourgon bloqué par les militants.

13h: A noter qu'une partie du cortège a bien poursuivi son chemin jusqu'aux Pyramides de Vidy. Selon la police municipale, il était composé au total d'environ 3500 personnes. C'est moins que les 10'000 du début d'année, mais plus que les 2'500 du mois dernier avec Greta Thunberg.

12h55: Des concerts improvisés ont commencé sur place.

12h50: C'est parti pour plusieurs heures de blocage, d'après nos journalistes sur le terrain.

12h35: Extinction Rebellion annonce des concerts, des ateliers de permaculture, des débats. Ils ne comptent pas partir. La police tente de négocier leur départ. Et aussi de pouvoir récupérer son fourgon.

12h30: La police est débordée, selon nos journalistes sur place. Les militants d'Extinction Rebellion se sont assis sur l'avenue de Rhodanie, bloquant l'accès au rond-point de la Maladière.

12h25: Les autorités veulent empêcher les manifestants de se rendre sur l'autoroute.

La police bloque le passage des manifestants d’Extinction Rebellion au rond-point de la Maladière à #Lausanne @xrSchweiz #greveduclimat pic.twitter.com/scgL2IPJvL — Fabien Grenon (@FabienGrenon) September 27, 2019

12h15: La police bloque les manifestants au niveau du rond-point de la Maladière. Le cortège pacifique est censé se poursuivre jusqu'aux Pyramides de Vidy.

12h: Le cortège se sépare en deux avec la marche pacifique d'un côté et les actions de blocage d'Extinction Rebellion de l'autre.

11h50: Une nouvelle fois, les jeunes participants au mouvement ont fait parler leur imagination pour leurs pancartes:

Parmi les pancartes imaginées par les jeunes manifestants de la grève pour le climat à #lausanne, on trouve des perles. #greveduclimat @CHYouth4Climate pic.twitter.com/8jb99XV3vp — Fabien Grenon (@FabienGrenon) September 27, 2019

11h45: Le cortège passe devant trois multinationales, Nespresso, British American Tobacco et Philip Morris. Les manifestants les huent allègrement.

Passage du cortège de la grève du climat devant le siège de #philipmorris et celui de #britishamericantobacco. Les manifestants les huent et crient leur colère contre ces multinationales qui selon eux participent au réchauffement climatique. #greveduclimat @CHYouth4Climate pic.twitter.com/CnPwA2pZuI — Fabien Grenon (@FabienGrenon) September 27, 2019

11h20: Les manifestants sont arrivés à Ouchy

11h20 Le cortège composé certainement de plusieurs milliers de jeunes manifestants arrive à Ouchy et continue sa progression en direction de Vidy. #climatestrike #greveduclimat @CHYouth4Climate @GretaThunberg #Lausanne pic.twitter.com/pmbSiKuYxi — Fabien Grenon (@FabienGrenon) September 27, 2019

11h18: Avant une grande mobilisation nationale samedi à Berne, ce nouveau mouvement lausannois s'est déroulé sans incident.

11h15: Les grévistes du climat sont arrivés à Ouchy, faisant toujours plus de bruit dans les rues de Lausanne.

« Et 1 et 2 et 3 degrés, c’est un crime contre l’humanité », le cortège de la grève pour le climat continue sa progression en direction de Vidy. #lausanne @CHYouth4Climate #greveduclimat #climatestrike pic.twitter.com/pC6EnDrcoo — Fabien Grenon (@FabienGrenon) September 27, 2019

11h: Les slogans lancés par la foule se sont succédé: «Pollueur, t'est foutu, la jeunesse est dans la rue», «Et 1 et 2 et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité», «On est plus chaud, plus chaud que le climat».

10h30: L'impressionnant cortège a commencé à se mettre en mouvement en direction de Vidy.

10h15: Les jeunes manifestants ont rempli peu à peu la place de la gare, apparaissant de plus en plus nombreux. En prévention, la police avait fermé certains accès à la gare comme ici, avenue William-Fraisse:

Accès à la gare fermé... pic.twitter.com/8GkllQ7CHv — Emmanuel Borloz (@ManuDeepBlue) September 27, 2019

10h: Le rendez-vous a été donné place de la gare.