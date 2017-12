L’entre-deux-fêtes ne sourit pas à Bô Noël

En ce début d’après-midi du jeudi 28 décembre, la place Saint-François est désertée. Pourtant, les petites cabanes du marché de Noël lausannois sont ouvertes et les commerçants bien présents. Pour cette 3e édition de Bô Noël, les organisateurs ont en effet décidé de prolonger les festivités jusqu’au 31 décembre. Même si, en 2012, pareille expérience n’avait pas été concluante pour le marché d’alors, Florian Schmied, directeur de Bô Noël, voulait quand même tenter le coup. Notamment pour «animer le centre-ville jusqu’à la fin de l’année et terminer le marché avec une fête dynamique». Mais il admet que cette période est creuse et difficile. Et le mauvais temps qui a sévi ces derniers jours n’a pas aidé.

Du côté des commerçants, l’absence de visiteurs durant ces jours se fait cruellement sentir. Et, pour certains d’entre eux, l’idée de prolonger jusqu’au 31 décembre est «un flop total». Présente depuis une quinzaine d’années au marché de Noël lausannois, où elle tient un stand d’ustensiles de cuisine, Liliane ne mâche pas ses mots: «C’est vrai qu’on n’a pas été gâté par la météo. Mais cette prolongation n’aurait jamais dû être faite. C’est archinul! C’est un surplus inutile. On perd notre temps et de l’argent. Les gens sont en vacances, ils ont déjà fait leurs cadeaux. Notre chiffre, il est déjà fait le 24 décembre. Il faudrait s’arrêter à ce moment-là.»

La météo aussi coupable

Quelques mètres plus loin, toujours à la place Saint-François, au stand des huîtres, le moral est meilleur, mais le constat le même. François Monchicourt compte, lui, sur la silent party prévue le 31 pour faire du chiffre. Parce que ces derniers jours, et en particulier le 27 décembre, «c’était désert. On a fait une très mauvaise journée. On n’a eu que cinq clients. Je ne sais pas si c’est dû à la période ou aux conditions météo.» Plus tard dans la journée, vers 19 h, cette fois-ci sur la terrasse Jean-Monnet, à Bel-Air, Mathias Marti-Flich, présent depuis 11 h 30 au stand de chocolaterie, constate avec regret qu’il n’a eu quatorze clients ce jour-là. «D’habitude, c’est bien deux voire trois fois plus. Ces deux derniers jours, il n’y avait personne.» À deux pas de son stand, en ce début de soirée, les visiteurs ne se comptent en effet que sur les doigts d’une seule main. Tout comme sur la place Pépinet. Seules derrière leur stand de bijoux, Alix Arango et Daniela Orlando gardent le sourire, tant bien que mal. Pour ces deux vendeuses non plus, cette prolongation n’est pas une bonne idée. «Les gens ne sont plus intéressés. Il y a moitié moins de monde qu’avant Noël. Pour les bars, c’est sans doute utile. Mais pas pour nous.»

Vrai que, de retour à Saint-François en passant par la place de l’Europe, des lieux totalement désertés en début d’après-midi, des dizaines de personnes sont venues prendre l’apéro. «Les gens n’achètent peut-être plus de cadeaux mais ils sont encore prêts à consommer», constate Florian Schmied. Avec modération toutefois. Car, comme le souligne Robert Bruchez, qui gère quelques stands de boissons et raclettes à Bô Noël, «le début de semaine a été un peu décevant. Avec le temps qui se lève, la situation s’améliore. Je ne peux pas dire qu’il y a personne, mais c’est vrai qu’il y a peu de monde.»

Ne reste plus qu’à attendre la fin de ce week-end pour tirer un bilan définitif de cette troisième édition. (24 heures)