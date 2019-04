L’épopée du Musée cantonal des beaux-arts

Le chancelier de l’État de Vaud avait vu juste. Fin 2008, au lendemain de l’échec dans les urnes du projet de Musée cantonal des beaux-arts (MCBA) à Bellerive, Vincent Grandjean avait estimé que ce rejet populaire équivalait à un retour en arrière de dix ans.

Pourtant, au soir du 30 novembre 2008, pas grand monde n’aurait misé un billet sur une inauguration lors de la décennie suivante. Les autorités ont remis rapidement l’ouvrage sur le métier. Pascal Broulis, l’homme fort du gouvernement de l’époque, a repris fermement le dossier. Le projet a été mené avec célérité. Les décisions ont été parfois prises de manière unilatérale. Mais l’écueil d’une nouvelle votation populaire a été évité.

Dans la foulée de l’échec de Bellerive, le gouvernement cantonal commande une analyse intitulée «Raisons du refus et conditions du succès» à l’Institut de hautes études en administration publique. L’enquête conclut que l’échec en votation est dû à l’emplacement au bord du lac, mais pas à l’idée d’un nouveau musée. Rassuré, le Conseil d’État lance un appel à candidature pour trouver un nouveau terrain et nomme un Groupe cantonal d’évaluation des sites, présidé par Bernard Decrauzat.

Le groupe présente le résultat de son travail le 30 septembre 2009. Parmi les onze candidatures, il retient en premier lieu le projet d’un bâtiment au-dessus du parking de la Riponne. En deuxième position, la halle CFF à Lausanne. Et, en troisième, il place le projet à Yverdon-les-Bains. Le même jour, le gouvernement cantonal convoque la presse en «urgence» à la Maison de l’Élysée pour annoncer que le MCBA se construira sur le site des CFF. Le gouvernement assume un choix «politique». Pascal Broulis, président du Conseil d’État d’alors, indique: «Même si le premier choix était plutôt la Riponne, cet emplacement semble trop risqué avec le nombre de problèmes et d’oppositions qu’a suscités la construction d’une simple fontaine sur cette place.» Cette décision provoque la controverse. L’actuelle présidente du Conseil d’État, Nuria Gorrite, alors syndique de Morges, réagit vivement dans «La Liberté»: «La broyeuse du Conseil d’État s’est mise route, en procédant dans l’urgence. Peut-être pour court-circuiter d’éventuelles réactions!» Bernard Decrauzat précise, lui, que «le groupe d’évaluation ne pouvait faire que des propositions».

Il faut aussi dire que l’idée de la halle aux locomotives est née avant même le naufrage de Bellerive. C’est en tout cas ce qu’a confié le responsable de la division valorisation immobilière des CFF, Laurent Staffelbach, à «24 heures» à la suite de l’annonce du Conseil d’État: «En octobre 2006, alors que les questions s’aiguisaient autour du projet de Musée cantonal des beaux-arts à Bellerive, une première conversation informelle avec les milieux proches du dossier a accrédité la possibilité d’une solution dans le dépôt des locomotives de la gare de Lausanne.» Sans que l’on sache vraiment qui sont les «milieux proches du dossier».

Transaction immobilière

Les 24'000 m2 de friches ferroviaires font donc l’objet d’une transaction immobilière entre les CFF et la Ville de Lausanne. Une bande de terrain constructible sur la plaine de Malley, évaluée à 34 millions, est échangée contre la parcelle de la halle. Vieux de plus d’un siècle, le dépôt de Lausanne est classé en note 2 au recensement architectural du canton de Vaud. Initialement, ses murs devaient être préservés et intégrés au nouveau MCBA. Mais le projet lauréat du concours d’architecture fait table rase du bâtiment classé. Un choix qui, à nouveau, génère une controverse. Le Tribunal fédéral y met fin à la veille de Noël 2015.

«En voyant l’espace mis à disposition, Pierre Keller a dit le premier qu’il fallait installer d’autres institutions sur le site»

Dans un premier temps, il s’agissait surtout de trouver un nouveau point de chute pour le MCBA. Mais l’idée d’un «quartier muséal» a germé très tôt. «Rendons à César ce qui lui appartient, raconte Bernard Decrauzat. En voyant l’espace mis à disposition, Pierre Keller a dit le premier qu’il fallait y installer d’autres institutions.» C’est pourquoi, en 2010 déjà, la demande pour les crédits d’étude pour le MCBA évoque la volonté de déménager sur le site le Musée de l’Élysée et le Mudac, afin de créer un «pôle muséal». Un terme utilisé par défaut durant des années avant que l’État n’organise un concours pour dégoter l’appellation «Plateforme10».

Dix ans de com’

Un élément cosmétique qui s’accompagne de changements institutionnels plus lourds. Les trois musées avaient des formes juridiques trop disparates pour pouvoir développer des synergies intéressantes. Les trois entités sont devenues – ou vont devenir – des fondations de droit public. À terme, elles seront toutes intégrées à la même fondation. Ces dix années, durant lesquelles un nouveau projet de musée a été imaginé et concrétisé, sont un condensé de bonnes idées, d’abnégation politique, de petites intrigues, de passages en force et surtout de beaucoup de com’. Merci pour le spectacle, maintenant place aux œuvres. (24 heures)