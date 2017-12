L’équipe de la Couronne d’Or va débarquer à la Jetée de la Compagnie

Cette fois, les Lausannois auront le choix. Après un premier essai avorté en 2016, la Jetée de la Compagnie comptera deux buvettes dès l’été prochain. Dans la continuité de son appel d’offres de juillet, la Municipalité vient de choisir le projet «Le Minimum» pour investir le deck aux côtés des pionniers d’I Lake Lausanne. Il est porté par Laurent Caspary, Christian Egger et Julien Magnollay, les trois associés actuellement à la tête de la Couronne d’Or.

«Nous avons eu un coup de cœur pour cet emplacement où la vue et le rapport au lac sont extraordinaires», souligne Christian Egger. Les gérants opteront pour une buvette en bois plutôt qu’un container et annoncent un concept très proche de celui de leur bistrot de la rue des Deux-Marchés.

«Le Minimum» renverra à la proximité des denrées et des gens. Les produits en circuit court, dont ceux de la Ville, seront privilégiés tandis que des animations seront proposées pour «créer un lieu de mélange intergénérationnel tout au long de la journée». En vrac: jardinage pour enfants, atelier de construction ou encore découverte des étoiles. Une rencontre est envisagée dès janvier avec l’équipe d’I Lake Lausanne pour définir les contours d’une collaboration efficace.

La Ville annonce avoir reçu treize candidatures pour ce second emplacement, dont huit ont été auditionnées. «Nous avons vu beaucoup de bonnes choses, j’étais étonnée par la qualité et la diversité des offres», vante la municipale des Parcs et Domaines Natacha Litzistorf. Au final, le jury argue le choix d’une construction en bois local, le potentiel de complémentarité entre les deux exploitants et le profil des futurs gérants. «En dix ans à la Couronne d’Or, ils n’ont jamais eu de souci avec la police du commerce ou le Service de l’économie, souligne Natacha Litzistorf. Il nous semblait aussi plus prudent de miser sur quelqu’un qui a déjà un établissement et qui ne compte pas uniquement sur la Jetée pour tourner.» D’autres candidats, «très bien implantés dans la place lausannoise» ont par contre été recalés sur la fin «par souci d’équilibre et pour ne pas retrouver les mêmes gérants partout».

Les difficultés de raccordements techniques de ce nouvel emplacement, un peu plus excentré sur la Jetée, avaient jusqu’ici compliqué l’arrivée d’une autre structure. Les services de la Ville se chargeront donc de mettre en place des installations plus professionnelles et plus confortables «pour que les exploitants n’aient plus à bricoler». (24 heures)