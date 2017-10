L’éreintante première journée de Monsieur Aquatis

Avec son costume bleu roi et sa pochette fuschia, Bernard Russi ne passait pas inaperçu, samedi matin, à l’ouverture d’Aquatis. D’autant que l’homme a tourné dans les étages de la cité de l’eau douce comme une hélice toute la journée.

PDG du groupe Boas et promoteur du plus grand aquarium-vivarium d’eau douce d’Europe, il a les traits tirés. On sent que la dernière ligne droite a été harassante. Mardi dernier, alors que l’endroit comptait plus d’ouvriers que de poissons, il avait promis que la plupart des aquariums seraient pleins pour l’inauguration. Après un sacré coup de collier et un travail jour et nuit, force est de constater qu’il a tenu parole.

Images : Patrick Martin

Après dix-sept ans d’attente et une ouverture plusieurs fois reportée, c’est tout sourire qu’il se tient devant la porte d’entrée de «son» aquarium. Quelques minutes avant l’entrée du public, il dégaine son smartphone, multiplie les photos. Et vient saluer Edith Gonzalez et Miguel Valle, les premiers visiteurs officiels d’Aquatis. Habitant Lausanne, le couple n’a pourtant pas hésité à dormir à l’Aquatis Hotel pour être sûr d’être les premiers. Pour le plus grand plaisir de l’homme d’affaires qui a recentré ses activités sur l’exploitation hôtelière. Ainsi que d'une équipe de télévision de la chaîne monégasque TMC, ravie de suivre les deux premiers visiteurs pour son reportage en terre vaudoise.

Rassurer la gent féminine

A l’ouverture des portes, à 9h, le promoteur entame son marathon. En deux heures, il effectuera au moins une dizaine de tours d’Aquatis. Dans les couloirs tamisés, sous les aquariums colorés, il guette les réactions, écoute les commentaires. La magie semble opérer. Le public est ravi et, signe que c'est la matinée des grandes premières à Aquatis, les employés et les responsables des lieux prennent autant de photos que ceux qui découvrent l'endroit.

L’ensemble ayant belle allure malgré l’eau encore trouble de certains bassins et l’absence de plusieurs poissons parmi les 10'000 prévus, les premiers retours sont positifs. «Avoir réuni une telle quantité d'écosystème en un seul endroit est une vraie réussite. C'est unique», s'enthousiasme le Nyonnais Richard Keller, visiblement habitué de ce genre d'endroits. Bernard Russi est ravi. Les miroirs encastrés dans le sol qui reflètent des maquettes fixées à l’envers au plafond (montagnes, paysages ou un bateau filant sur le Léman) sont bluffants. On a l’impression de voler.

Mais une visiteuse évite d’enjamber les miroirs et annonce sa crainte: qu’un indélicat en profite «pour regarder sous les jupes». Bernard Russi a entendu la remarque. Et confie: «Nous y avons pensé aussi. Pour l’éviter, l’intensité des lumières a été fortement baissée, les jeux de miroirs n’en sont que meilleurs.»

La prise du pouls du public amènera aussi le boss à réaliser que le son qui distille explications scientifiques et commentaires au gré de la visite est quasi inaudible. De quoi prévoir de futurs ajustements.

Entre la serre tropicale et les crocodiles sacrés, qui attirent comme des aimants, le promoteur en vient ensuite à évoquer l’une des principales polémiques de ces dernières semaines: le prix du billet, 29 francs par adulte. «Nous avons peut-être communiqué les chiffres un peu tôt. Nous aurions dû attendre que les gens voient réellement ce qu’est Aquatis, car le concept ne se réduit pas à trois aquariums. Aquatis comprend un projet didactique et scientifique. Sans compter la mise en scène digne du cinéma, qui a coûté des millions.»

Manifestation antispéciste

La matinée de Bernard Russi se poursuit à l’extérieur. Micro cravates en place et face caméra, il enchaîne les interviews et évoque des réactions et un public ravis.

Mais à quelques mètres, une cinquantaine de militants antispécistes manifestent contre le concept que vante Russi à une télévision française. Brandissant des pancartes «Aquatriste», «Rendez-nous Nemo», les manifestants entendent dénoncer «l’exploitation d’animaux à des fins lucratives».

«Ils se trompent de cible. Aquatis possède beaucoup de poissons qui sont en voie de disparition», rétorque Bernard Russi qui rentre dans le bâtiment, destination les aquariums. Le marathon se poursuit.

(24 heures)