L’exil lausannois de la reine mère de Roumanie est enfin terminé

Quand elle parle de la famille royale, les larmes lui montent aux yeux. Irina Pacurariu est arrivée en Suisse il y a près de quarante ans, laissant derrière elle la Roumanie communiste. Jeudi, elle était à la chapelle orthodoxe roumaine de Lausanne pour rendre un dernier hommage à une autre exilée au passé douloureux. La reine mère Hélène de Roumanie, qui reposait depuis sa mort en 1982 au cimetière du Bois-de-Vaux, a été exhumée cette semaine afin d’être rapatriée à Bucarest, avec les honneurs et par avion militaire.

Dans la crypte royale, elle reposera désormais aux côtés de son fils Michel Ier, dernier roi de Roumanie, mort à Aubonne en 2017 après une vie passée en exil (voir encadré). Mais avant cet ultime voyage et les cérémonies officielles prévues vendredi en Roumanie, une cinquantaine de personnes ont assisté à un service religieux à sa mémoire. Pour l’occasion, le métropolite Joseph, du diocèse orthodoxe roumain d’Europe occidentale, avait fait le déplacement depuis Paris. En présence des ambassadeurs de Roumanie à Berne et à Genève, il a qualifié ce rapatriement de «réparation historique pour la famille royale». Des mots qui ont fait écho au sein de l’assemblée. «La reine mère et sa famille ont été un exemple pour nous tous. Nous aussi, nous savions ce qu’était l’exil», se souvient Irina.

Héroïne de la guerre

Moins connue des Vaudois que son fils, Hélène de Roumanie était avec lui lorsqu’il a débarqué sur un quai de la gare de Lausanne en 1948, chassé par les communistes. Avant son abdication, le jeune roi avait trouvé en elle un soutien indispensable durant la Deuxième Guerre mondiale. Monarque sans pouvoir, il avait mené, en 1944, à 23 ans, un coup d’État contre le gouvernement roumain allié à Hitler, avant de déclarer la guerre à l’Allemagne.

Et si Michel a été salué pour son action, sa mère aussi: en 1993, elle a été reconnue Juste parmi les Nations pour avoir sauvé des milliers de juifs roumains durant la guerre. Selon le mémorial de l’Holocauste Yad Vashem, à Jérusalem, un responsable nazi rapportait ainsi en 1942 que la reine mère avait menacé son fils de quitter le pays si les déportations ne cessaient pas. «Elle ne peut supporter que son nom et celui du roi soient associés aux meurtres de juifs», écrivait-il. Elle a fait acheminer des secours vitaux aux déportés et a œuvré pour le retour au pays de milliers d’entre eux.

Près de son fils

Hélène de Roumanie aura passé la majeure partie de son exil en Italie, mais c’est à Lausanne qu’elle a passé les dernières années de sa vie, près du reste de sa famille. «Oui, j’ai eu le privilège de lui faire le baisemain!» sourit un vieux monsieur, l’un des rares dans l’assemblée à l’avoir rencontrée. Dan Badic a dirigé la maison du roi pendant des années à Aubonne. «L’éducation qu’elle a donnée à son fils a été un héritage exceptionnel. C’était une grande âme et un caractère puissant.»

Ceux qui ont connu le roi dans son exil vaudois soulignent tous son attachement à sa mère. «Il disait: tant que je vivrai ici, je veux garder ma mère près de moi», se souvient Constantza Iorga, ancienne secrétaire du monarque. C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi la dépouille d’Hélène de Roumanie n’est rapatriée qu’aujourd’hui. «Nous avions déjà proposé au roi de le faire de son vivant, mais il a refusé. Aujourd’hui, nous respectons sa volonté qu’elle soit toujours près de lui», explique Ioan-Luca Vlad, avocat de la maison royale.