L'extrémiste de droite Alain Soral répond à la presse suisse

L’extrémiste de droite Alain Soral explique enfin pourquoi il s’installe à Lausanne. Sur le site internet de son association Égalité et Réconciliation, il détaille avoir «pris un pied-à-terre en Suisse pour venir y écrire au calme et échapper à la détestable ambiance qui règne en France». L’homme n’avait pas répondu aux questions du «Matin Dimanche» qui a révélé son arrivée sur les bords du Léman dimanche dernier.

Alain Soral répond aux nombreuses sollicitations de la presse suisse, à la suite de la publication du «Matin Dimanche». Il rappelle les liens historiques franco-suisses entre sa famille et la région du Léman. L’homme âgé de 61 ans précise vouloir trouver la discrétion à Lausanne. «Je ne recherche en Suisse aucune publicité, seulement le droit au calme et au respect de sa vie privée.» Dans cet entretien, celui qui a été condamné plusieurs fois pour antisémitisme et négationnisme n’explique pas pourquoi il a pris un appartement à côté de la synagogue.

L’extrémiste a été condamné pour la dernière fois en octobre dernier à Paris. Il a fait appel, mais à terme il risque la prison en France. Au sujet de cette menace, il déclare que Lausanne a souvent donné asile aux «opposants à la tyrannie, de gauche ou de droite», comme lui. Il apprécie la capitale vaudoise qui le lui rend bien. «Les réactions des Lausannois qui me reconnaissent dans la rue – bien plus nombreux que je n’aurais cru – sont chaleureuses et respectueuses, ce qui me va droit au cœur», dévoile-t-il.