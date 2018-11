L'homme qui a crié «Allah akbar» dans le M2 est malade

«Je me sentais agressé. Vous savez, à cause de ma maladie. Je ne suis pas quelqu’un d’agressif, mais je n’étais pas moi-même. Je croyais que tout le monde me voulait du mal. Je demande pardon.» La ligne de défense d'Abdel* sera restée la même toute la matinée de mardi, menottes aux pieds face à la présidente du Tribunal correctionnel de Lausanne.

Pas lui-même quand il a agressé un dénommé Jésus en le traitant de Satan à la Sallaz en mai 2017, quand il a crié «Allah akbar» dans le M2 à la station Bessières un mois plus tard, quand il a kidnappé un bébé deux jours après puis passé à tabac un codétenu à la prison du Bois-Mermet.

«Je ne voulais pas leur faire peur. J’étais dans mon monde»

Les experts sont formels et la justice vaudoise unanime: Abdel souffre bien de schizophrénie paranoïde aiguë, une maladie qui lui vaudra sans doute d’être déclaré totalement irresponsable de ses actes.

Un peu plus d’une année après avoir semé la panique dans le métro, et dans les hauts de Lausanne en enlevant un bébé de 9 mois puis en le retenant deux heures chez lui, Abdel faisait face à ses juges pour voies de fait, séquestration, enlèvement et menaces alarmant la population. Des infractions qu’il admet, même si son avocat estime que les passagers du métro ne semblaient pas paniqués sur les images de vidéosurveillance, alors que son client hurlait «Dieu est Grand» et qu’il se frappait la poitrine dans la rame. «Je ne voulais pas leur faire peur. J’étais dans mon monde.»

Un papa encore traumatisé

Et quand il a enlevé un bébé, pratiquement dans la foulée, là encore il martèle qu’il ne lui aurait fait aucun mal. «Vous êtes conscient que vous avez terrifié un père de famille et son enfant?» lui demande la présidente. Abdel répond que lui aussi est choqué. Il pensait dur comme fer que c’était le fils qu’il avait eu d’une relation imaginaire avec son assistante sociale. Alors qu’il gardait l’enfant chez lui contre son gré, Abdel dit qu’il l’a changé, qu’il lui a donné à boire et qu’il le tenait dans ses bras tout le temps qu’ont duré les négociations avec la police.

Le père du bébé kidnappé est venu témoigner, mais il a demandé à ne pas être confronté au ravisseur. Les deux hommes ne se sont pas croisés. En pleurs, il a raconté son passage à tabac, la vision de cet homme qui s’enfuit avec son bébé, lui qui le poursuit jusque dans un immeuble. Et sa culpabilité de ne pas avoir su protéger son fils. «On ne sort pratiquement plus aujourd’hui. On reste à la maison. J’ai encore très peur qu’il lui arrive quelque chose. Au moindre bruit. À la moindre personne que je vois courir. Et pour sa mère, c’est encore pire que pour moi. On espère qu’on ne lui transmettra pas nos angoisses et nos peurs.»

Pour l’experte psychiatrique, Abdel souffre de sentiments persécutoires, d’hallucinations et d’idées délirantes. Alors qu’il était en pleine crise, sa maladie le coupait de la réalité. Il se soigne désormais. Il bénéficie d’un suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux. Il confie que ces troubles lui viendraient de son enfance au Sahara occidental. Il y aurait subi des sévices physiques et sexuels de la part de militaires. «Avant, j’allais bien.» Il aurait quitté son pays à 14 ans, serait passé par l’Espagne avant de demander l’asile en Suisse, où il a suivi une formation d’aide-cuisinier. Il a aujourd’hui 32 ans. Selon les médecins, tout changement de cadre, même en milieu sécurisé, pourrait engendrer un facteur de risque, à savoir une récidive jugée «très élevée» qui pourrait s’accompagner de comportements violents. «Aujourd’hui, son adhésion au traitement est bonne car il bénéficie d’un suivi aigu en prison, mais s’il n’est plus encadré, le risque qu’il arrête le traitement est important.»

Il veut faire des choses bien

Personne ne conteste les conclusions de l’expertise psychiatrique qui retient une irresponsabilité totale pour les faits qui sont reprochés à Abdel. Le représentant du Ministère public demande un traitement institutionnel en détention, par mesure de sécurité et parce qu’il représente «un danger pour la société». Son avocat fait valoir que l’évolution de son client a été «remarquable» en un peu plus d’une année. Questionné sur son avenir, Abdel a répondu qu’il comptait continuer à prendre ses médicaments, qu’il se verrait bien rester en Suisse, travailler «et faire des choses bien». Jugement ce mercredi. * prénom fictif (24 heures)