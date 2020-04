L'humble chef d'atelier ne manque pourtant jamais d'air

Si le CHUV était une équipe cycliste, Jean-Daniel Delisle serait le porteur d’eau, l’équipier dévoué corps et âme à son leader, qui s’efface avant l’emballage final. Celui qu’on ne voit jamais, qui fuit les applaudissements tout en étant essentiel à son équipe. Dans la vraie vie, le chef d’atelier responsable de l’approvisionnement en gaz médicaux et en eaux du centre universitaire traduit son humilité en préférant parler au «on» plutôt qu’au «je». Les applaudissements tous les soirs à 21h? Il ne se sent pas concerné. «Ils sont destinés aux personnes qui sont réellement au front. Aux soignants qui enlignent des journées sans fin. Nous, on veille simplement que tout se passe bien pour eux. On a une certaine humilité. On ne fait que participer à un effort collectif.»

Il n’empêche, si l’établissement universitaire peut faire front à la crise sanitaire, il doit une fière chandelle à Jean-Daniel Delisle et à son équipe de 18 collaborateurs. Sans eux, l’hôpital ne se serait pas transformé aussi rapidement pour être prêt à accueillir la vague de malades. Au sein du département Construction, ingénierie, technique et sécurité, ils ont libéré des locaux et installé les équipements afin de créer des zones Covid.

Si aujourd’hui le défi est relevé, Jean-Daniel Delisle reconnaît avoir d’abord sous-estimé le danger du coronavirus, qu’il pensait n’être qu’une «grippette». Il se souvient aussi du moment où il a pris la mesure de ce qui l’attendait: des contacts en Italie lui révèlent les chiffres de la consommation en oxygène des malades. Il sait tout de suite que la citerne du CHUV – 22000 litres d’oxygène liquide – sera épuisée en deux ou trois jours, selon les projections. Il faut donc rapidement augmenter la capacité de stockage sur le site avant l’arrivée de la vague. «Cette période était géniale en termes de stimulation, admet-il. Il a fallu trouver des solutions non conventionnelles pour résoudre nos problèmes. Pour cela, le disque dur, à l’intérieur du cerveau, ne s’arrêtait jamais de tourner.»

Dans un TGV à pleine vitesse

Lui qui a quitté le monde des chantiers fatigué par le manque de coordination et de solidarité entre les différents corps de métier se félicite alors d’avoir rejoint le CHUV. «C’était touchant de voir que, des architectes à la sécurité en passant par la logistique hospitalière et les électriciens, tout le monde s’est fédéré, note-t-il, admiratif. Nous étions tous dans le même TGV à pleine vitesse et nous regardions dans la même direction.» Et les résultats sont là pour récompenser les efforts. Neuf jours seulement après la décision de la direction du CHUV, la nouvelle citerne d’oxygène de 30'000 litres est installée, alors qu’il aurait fallu patienter des mois dans une période normale.

Pour libérer de la place afin de créer des zones dédiées aux malades du Covid-19, une unité d’observation pour des patients traditionnels est déplacée. Elle rejoint une tente montée sur le parking des ambulances. «Notre mission est de respecter les normes de qualité et d’hygiène, qu’importe où les malades sont placés, rappelle Jean-Daniel Delisle. C’est un casse-tête dans un endroit dépourvu de conduites de gaz et d’eau.» Il faut commander des appareils mobiles pour alimenter les respirateurs de cette unité et installer des machines pour traiter les urines et les selles dans ce service délocalisé. Un travail salué par la direction de l’hôpital qui reconnaît l’agilité de ses équipes dans cette situation d’urgence sanitaire.

Une émulation autour du Covid-19

Jean-Daniel Delisle retient, quant à lui, l’émulation qui s’est créée autour du coronavirus. Une émulation qui est sortie des murs du CHUV avec des entreprises externes qui ont œuvré d’arrache-pied elles aussi. «Elles ont été exemplaires», insiste Jean-Daniel Delisle, très fier de préciser que le CHUV veille à payer ses mandataires rapidement pour soulager leurs finances. S’il est attentif à ce détail, c’est que le cadre a commencé sa carrière sur les chantiers avec son simple CFC d’installateur sanitaire. Il est entré au CHUV il y a douze ans, attiré par les équipements de pointe de son futur employeur. Il a gravi ensuite tous les échelons jusqu’à prendre la tête de son service.

Aujourd’hui, Jean-Daniel Delisle est encore inquiet de l’arrivée d’une seconde vague, même s’il estime avoir prévu tout ce qui pourrait arriver. «On vit en quelque sorte notre drôle de guerre. On a construit notre ligne Maginot et on attend, en espérant que l’assaut passera à côté.»