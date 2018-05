L'offre d'emploi pour un commandant déchaîne les passions

Le Conseil communal de Lausanne n'a pas manqué, ce soir, de consacrer un long débat à l'annonce ouvrant le poste pour le futur commandant de police. En charge du dossier, le municipal Pierre-Antoine Hildbrand a répondu à la socialiste Thanh-My Tran-Nhu qui déplorait que l'offre d'emploi mentionne le fait d'avoir effectué son service militaire comme un «atout», tandis que le texte n'était pas rédigé en langage épicène. Pour la conseillère communale, une telle rédaction relève de la discrimination à l'égard des femmes.

Pierre-Antoine Hildbrand, lui-même officier, comme il l'a mentionné, rappelle que la Municipalité conduit une politique d'égalité, «en particulier à la police» où de nombreuses femmes sont engagées. Le langage épicène a d'ailleurs été rétabli depuis dans l'annonce, le fait de ne pas l'avoir utilisé dans un premier temps relevant de la pure «coquille».

Concernant la référence au service militaire, le municipal argumente qu'elle ne renvoie en rien à une volonté de militariser la police: «Il s'agit au contraire de reconnaître la qualité militaire, qui permet la gestion des crises et l'anticipation de l'inconnu. Il y a une approche organisationnelle similaire dans la police et l'armée qui sont deux corps constitués.» L'édile précise en outre que le fait d'avoir suivi son service militaire reste un atout et non une condition sine qua non.

La gauche ne l'a pas entendu de cette oreille, jugeant «aberrant» d'avoir de tels critères en 2018: «Cette mention est désuète, soutient le Vert Xavier Company. Et elle désavantage les femmes qui ne sont que 0,72% à avoir fait l'armée.» Son collègue d'Ensemble à Gauche, Pierre Conscience fait valoir que si l'anglais est mentionné comme un «atout» dans une offre d'emploi, celui ou celle qui ne parle pas un mot d'anglais ne postulera pas.

Parmi les élus PLR, nombreux sont ceux qui ont défendu l'intérêt d'engager une personne familière des professions «feux bleus», soit de ceux qui connaissent les chaînes de commandement très précises des corps (pompiers, ambulanciers, par exemple) agissant dans les accidents et catastrophes. A cet égard, Pierre-Antoine Hildbrand souligne qu'il est question ici d'engager quelqu'un qui pourra gérer une situation aussi grave qu'un attentat terroriste.

Malgré tout, le socialiste Denis Corboz considère qu'une telle rédaction de l'annonce risque de faire passer la Municipalité à côté d'une postulation intéressante. Sa collègue Aude Billard, signale qu'il aurait été possible de désigner comme «atout» le fait de savoir gérer une crise, sans que cela implique le fait de savoir manier une arme.

Le Conseil a finalement voté à une forte majorité une résolution de Thanh-My Tran-Nhu demandant à la Municipalité de retirer de l'offre d'emploi la mention du service militaire. (24 heures)