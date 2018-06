L'orage du siècle a eu raison du pont de la tour Haldimand

Les joggeurs et les promeneurs l’auront remarqué, il manque quelque chose entre Lausanne et Pully, à la hauteur de l’embouchure de la Vuachère. Et pour cause, le pont qui reliait les deux communes au-dessus de la rivière a disparu!

La cause est à chercher, comme pour presque tous les maux lausannois de ces derniers jours, du côté de l’orage du 11 juin dernier. La structure, toujours en place au moment de l’arrivée des secours, avait été immédiatement fermée. «Les très grands volumes d’eau avaient endommagé les assises de la passerelle et nous voulions voir comment elle évoluait», explique Patrick Étournaud, chef du Service des routes et de la mobilité à Lausanne. Pour des raisons de sécurité, le 15 juin il a été décidé d’enlever la passerelle au moyen d’une grue.

«Continuité du littoral»

Mais que les usagers se rassurent: une solution temporaire sera mise en place dès mercredi. Afin d’assurer «la continuité du littoral», comme le dit Patrick Étournaud. Son emplacement sera légèrement différent de celui du pont d’origine pour permettre, en parallèle, la conduite de travaux. Un nouvel ouvrage devrait être réalisé «dans le courant de l’été».

Puisqu’elle est à cheval entre les deux communes, la passerelle sera financée conjointement par Pully et Lausanne. À l’heure actuelle, c’est la seconde qui pilote les opérations, avec l’aide de la Direction générale de l’environnement du Canton de Vaud. «C’est une embouchure, on doit faire attention», souligne Patrick Étournaud. Le coût des opérations n’est pas encore connu. (24 heures)