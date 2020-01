L'urgence de rénover les écoles fait l'unanimité

Le parc des bâtiments scolaires lausannois (plus de 50 entités) a un urgent besoin de soins. Si les travaux d'entretien ne se sont jamais interrompus ces dernières décennies, il s'agit désormais de donner un coup d'accélérateur à cet ouvrage qui semble sans fin. Le confort des profs et des élèves en dépend, bien sûr, mais il est aussi impératif de répondre aux exigences climatiques, les vieux bâtiments rejetant beaucoup trop de CO2.

Ce mardi soir, le Conseil communal a voté sans contestation un crédit-cadre de 18 millions qui comprendra, entre autres, la réfection des façades à Montoie et au collège de la Barre, ainsi que la rénovation de deux salles de rythmique à Malley et Chailly. Un amendement du PLR Guy Gaudard a en outre été accepté à l'unanimité pour que les usagers soient correctement informés des dangers de l'amiante au moment des travaux.

En arrière-fond de ces objets concrets figurait la politique globale de planification scolaire de la Municipalité. Dans un postulat datant de 2014, le socialiste et enseignant Julien Eggenberger avait demandé un état des lieux et une planification. En mai dernier, le municipal en charge, David Payot, publiait un préavis dense exposant les tenants et aboutissants de la question.

Pressions démographique et écologique

En résumé, le parc scolaire doit évoluer tout d'abord en fonction de la croissance démographique, très forte à Lausanne. Ensuite, les bâtiments ont besoin d'être aménagés de manière à devenir polyvalents. Enfin, tout l'ouvrage nécessite d'être abordé sous l'angle des nécessités écologiques.

Plus de 2600 élèves supplémentaires sont attendus à l'horizon 2030, sur un total de 14'000 actuellement. David Payot compte qu'il faudra 150 millions pour les enclasser, tandis que le montant pour les rénovations et autres reconstructions est estimé à 300 millions.

Face à ces montants colossaux, que sont ces 18 petits millions soumis ce mardi soir au Conseil communal? C'est le sens des questions que pose le PLR minoritaire, très en pointe sur ce sujet. Pour Florence Bettschart-Narbel, ce préavis n'est qu'une «montagne qui accouche d'une souris». «Pendant ce temps, les fuites d'eau continuent dans les collèges», dit-elle en substance.

«On cache sous le tapis les non-décisions du passé»

Son collègue Philippe Miauton, président de la section lausannoise, va plus loin, jugeant qu'avec ce texte «touffu», on «cache sous le tapis les non-décisions du passé»; or, elles débouchent sur un «énorme gâchis»: «Je n'en veux pas aux personnes actuellement en charge du dossier, mais à l'ensemble de la majorité de gauche de cette ville, qui dit par ailleurs attacher une importance centrale à l'enfance.»

Forcément plus positifs, les représentants de cette majorité de gauche ont, quant à eux, salué la volonté de l'Exécutif de monter en puissance sur cette question du parc scolaire. En plus des montants d'investissements, des sommes pérennes, portées au budget de fonctionnement, sont prévues, dont une partie dans le cadre du plan climat. La socialiste Anne-Françoise Decollogny s'est réjouie de cette «volonté manifeste de rattraper le retard accumulé».

Répondant au PLR, David Payot a plaidé que son préavis constituait un «panorama» plutôt que la «vision» que l'on lui reproche de ne pas avoir. Il remarque aussi que de proposer des tranches de plus gros montants, comme le suggère par exemple le PLC, aurait l'inconvénient de restreindre le contrôle démocratique. Les 18 millions de travaux porteront sur les années 2020 et 2021. Une nouvelle tranche de crédit sera proposée ensuite.