La Bavaria veut égayer l’orée de Saint-François

Une nouvelle terrasse pourrait égayer le secteur de Saint-François. Après le Café Romand, Bon Génie et le kiosque Saint-François, ce pourrait être au tour de la Bavaria de disposer tables et chaises à même le pavé. Certes, la brasserie n’est pas directement située au pied de l’église, mais elle imagine créer une forme de continuité en investissant l’orée du passage souterrain en haut de la rue du Petit-Chêne. Les propriétaires mettent ainsi à l’enquête une terrasse de seize places, quelques mètres en amont de leur établissement.

«Le but est d’amener un peu de convivialité dans cet espace qui n’est pas des plus chaleureux»

«Le but est d’amener un peu de convivialité dans cet espace qui n’est pas des plus chaleureux, explique Graziano De Luca, gérant de la Bavaria qui est propriété du fonds privé Next Immobilier. C’est un lieu où il y a du passage et, quand il fera chaud, il aura l’avantage d’être préservé car il est peu exposé au soleil.» Le dossier de mise à l’enquête, ouvert jusqu’au 13 février, porte sur un alignement de quatre tables pour quatre personnes sans support particulier. Pour rappel, à Lausanne, le recours aux podiums est limité et soumis à certaines conditions précisées dans la directive municipale en matière d’aménagement des terrasses.

Par ce projet, Graziano De Luca entend aussi «souligner la présence de la Bavaria et interpeller les passants qui ne la verrait pas». À terme, la brasserie pourrait donc bénéficier de deux espaces extérieurs dans la rue du Petit-Chêne, puisque la terrasse historique n’a pas vocation à disparaître. Avec l’accord de la Ville, cette dernière est installée sur un podium pour compenser la forte déclivité. «Elle doit simplement pouvoir être démontée facilement en cas de manifestation», précise Fabrizio Giacometti, l’architecte qui a mené la rénovation de la brasserie historique.