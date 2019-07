La Cantine des Châtaigniers menace de s'effondrer

À quelques jours de la fête nationale, la nouvelle est tombée brutalement sur le site internet du Mont-sur-Lausanne. La cantine du Châtaignier est désormais fermée à toute manifestation. C’est que la bâtisse – construite en deux étapes, entre 1954 et 1975 – menace de s’effondrer et la Municipalité a dû se résoudre à la barricader afin d’éviter tout accident.

Municipal en charge des Bâtiments, Christian Menétrey avait cette cantine à l’œil. Il était en effet prévu de lui donner un coup de neuf dans les prochaines années. Mais tout s’est accéléré. «J’ai commandé un contrôle par un ingénieur, explique le municipal. Elle a beaucoup travaillé ces derniers mois, le bâtiment a bougé, et nous avons dû prendre la décision de la fermer.» Des fissures sont en effet apparues dans la structure, qui ne laissait visiblement pas d’autre option.

L’âge n’est pas en cause

Selon Christian Menétrey, cette cantine est d’une facture «assez simple». On est loin des charpentes traditionnelles des fermes de la région. Toutefois, ce n’est pas l’âge du bâtiment qui semble menacer son existence, mais les changements climatiques. «Les vents sont plus forts, parfois orientés différemment, et les pluies sont plus violentes», constate Christian Menétrey. Des conditions qui ont mis la cantine à rude épreuve. Pas isolée, elle subit désormais les assauts du vent à l’intérieur aussi.

Dans l’immédiat, la cantine du Châtaignier a été entourée de barrières. «Nous allons également la renforcer depuis l’intérieur pour éviter qu’elle ne s’effondre.» Malgré l’urgence, la décision de Christian Menétrey n’a pas été facile à prendre. C’est que les festivités du 1er Août approchent à grands pas, suivies le lendemain des saucissons cuits à la braise, la torrée organisée pas la Société de développement.

Depuis les anniversaires jusqu’aux animations telles que l’exposition mycologique: une bonne partie de la vie sociale se déroule au Châtaignier. Entourées d’arbres et de gazon, desservies par un parking, les quelque 300 places assises qu’offrait la cantine vont donc manquer aux Montains. «C’est un lieu cher à nos yeux», confirme Christian Menétrey.

Cantine provisoire

C’est pourquoi la Municipalité va faire monter, en urgence, une cantine provisoire susceptible de combler ce vide. Elle devrait être installée pour la soirée du 1er Août et pourrait rester en place jusqu’à la mi-octobre afin d’accueillir les manifestations déjà prévues.

Et après? La Municipalité devra encore en discuter à la rentrée, mais il semble acquis que la reconstruction de la bâtisse de bois devra intervenir dans un avenir proche.