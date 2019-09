La Caravane des quartiers redémarre

La Caravane repasse. Manifestation biennale lancée en 2010, la Caravane des quartiers avait sauté un tour l’an dernier «pour se réorienter». Désormais annuelle, elle redémarre du 4 au 8 septembre à la Sallaz. «Jusqu’ici, elle était essentiellement festive et culturelle, maintenant elle doit aussi servir d’espace de discussions et de rencontres entre habitants, annonce Zohrat Breguet, partie prenante de l’édition à venir avec son association l’Escale des Voisins. Ce n’est pas le même esprit qu’une Fête de la musique où on assiste juste à des concerts. Il faut joindre l’utile à l’agréable et penser le vivre-ensemble.»

Deux quartiers par an

Si la musique a toujours sa place, au même titre que les spectacles, les apéritifs et les jeux, le programme compte aussi un café-journaux, une table ronde ou encore des repas intergénérationnels. Au lieu de s’implanter dans quatre quartiers tous les deux ans, la Caravane s’arrêtera dorénavant dans deux quartiers chaque année, au printemps et à l’automne.

«Le concept a été revu après une évaluation externe, le fonctionnement a également évolué», indique Estelle Papaux, secrétaire générale de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers. Un rapport-préavis sera présenté au Conseil communal. Il prévoit que la Caravane soit «ancrée» dans la politique des quartiers de la Ville et que son pilotage soit internalisé. Le municipal David Payot est déjà devenu président de l’association dédiée. Au total, 130'000 francs annuels sont consacrés au fonctionnement de la manifestation dont 32'500 francs à disposition de chacun des quartiers pour la mise en place de leurs projets.

La nouvelle mouture prévoit que ces derniers fassent eux-mêmes acte de candidature s’ils souhaitent accueillir la Caravane et sa fameuse yourte. «Nous y avons longuement travaillé, souligne Zohrat Breguet. Il nous paraissait important de faire revivre la Sallaz, touchée par des travaux pendant dix ans. Nous avons largement fait appel aux commerçants et aux habitants pour donner de la visibilité à toutes les forces du quartier.» Ces derniers n’auront toutefois pas le droit à l’emblématique yourte, cette dernière étant trop volumineuse pour la place de la Sallaz. Une autre structure couverte la remplacera.