La Conversion retrouve son Buffet et ses habitudes

Habitant La Conversion depuis quatre ans, l’homme n’est pas inconnu dans le milieu local de la restauration puisqu’il a officié durant des années au Café Romand, à Lausanne. Il débarque au Buffet de la Gare avec des envies de simplicité censées lui redonner son lustre d’antan. «Je souhaite revenir à quelque chose qui soit simple et bien ancré dans son environnement, définit le gérant. Il faut que ce soit un lieu qui fonctionne avec la région, avec les vignerons et les producteurs. C’est une question de savoir-faire et de savoir-vivre.»

«Esprit de clocher»

Ces dernières années, l’équipe en place s’était semble-t-il éloignée de cette ligne en privilégiant les spécialités culinaires étrangères et en perdant progressivement le contact avec la clientèle de la commune. «Lutry est une petite ville mais l’ambiance reste très villageoise, encore plus sur les hauts. C’est un peu l’esprit de clocher, il faut donc quelque chose de convivial, une envie d’échanges et de proximité avec les gens», analyse René Blondel.

Toujours propriétaire des murs, ce dernier a tenu le Buffet de 2005 à 2015. Il voit d’un bon œil le chemin que souhaite emprunter Thierry Lageyre: «Il revient à une cuisine de brasserie en ajoutant quelques plats au fromage et un plat du jour, c’est ce que les gens recherchent ici. Ça permet également de bien s’intégrer dans l’offre existante et d’être complémentaire avec le Château de Paudex et l’Auberge de Lavaux.»

Retour des habitués

Outre des changements dans les assiettes, la nouvelle équipe a donné un bon coup de jeune à l’établissement. La salle du restaurant comme la partie bistrot ont été restaurées. «C’est un superbe bâtiment de 1910 qui a conservé ses vitraux d’époque, il fallait juste lui redonner un peu de vie, indique Thierry Lageyre. Cet été, cinquante ouvriers travaillaient dans le coin tous les jours pour transformer la gare, j’ai senti qu’il y avait un manque, qu’il fallait un lieu où les gens se retrouvent et partagent un moment. C’est la vocation du Buffet.»

Les premiers jours parlent pour le patron, puisque les habitués de l’époque reviennent s’asseoir pour un café, un croissant ou un verre de blanc. Les joueurs de pétanque du club adjacent sont aussi venus s’attabler plusieurs fois. «C’est réjouissant de voir que l’histoire repart. Ce lieu a toujours fonctionné de la même manière: la qualité du service, des produits et le bouche à oreille», résume René Blondel. (24 heures)