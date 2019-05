La Fête du Slip convoque la prostitution lausannoise

Quatre films et une table ronde, réunis sous la bannière sex work. C’est l’un des programmes thématiques de la septième édition de la Fête du Slip, organisée du 9 au 12 mai à Lausanne. «La table ronde vise à informer le public sur les différentes formes du travail du sexe dans le contexte politique suisse et européen, au moyen des films projetés», annoncent les organisateurs. Il y sera notamment question de la prostitution et de ses conditions d’exercice à Lausanne, puisque plusieurs intervenantes connaissent bien le contexte local. La discussion réunira en effet Sandrine Devillers de l’association Fleur de Pavé, Zoé Blanc-Scuderi, sexologue et responsable du centre Sexopraxis ainsi que Yumie, une travailleuse du sexe, et la sociologue Milena Chimienti.

Au programme, notamment, le besoin d’une formation pour les travailleurs et travailleuses du sexe, l’importance, pour ces derniers, de construire des discours et des figures d’identification positives ou encore un état des lieux de la prostitution à Lausanne et dans le canton.

«Fleur de Pavé suit toujours l’impact des décisions politiques sur les conditions d’exercice à Lausanne, explique sa responsable communication Sandrine Devillers. L’objectif n’est pas de rouvrir de vieux débats mais de continuer à communiquer sur ce point. Nous souhaitons exposer la réalité du quartier et de personnes qui peinent à vivre d’un métier légal en l’exerçant dans des conditions de plus en plus précaires. Peut-être pourrons-nous aussi amorcer une autre vision auprès des riverains. Aujourd’hui, peu de gens savent vraiment ce qu’est le travail du sexe et qui sont les personnes derrière ce métier encore largement stigmatisé.»

Un tel programme sera aussi bénéfique aux professionnels concernés, estime Zoé Blanc-Scuderi. «C’est une rencontre entre des travailleurs du monde entier qui se retrouvent et échangent sur les pratiques en dehors du cadre habituel. Cet espace n’existe pas vraiment ailleurs».

À l’origine de ce programme thématique, il y a une observation. «Nous constations en échangeant avec nos contacts que des choses dramatiques se passent dans de nombreux pays, la pénalisation des clients en France par exemple, explique Stéphane Morey, codirecteur du festival. Il s’agit de mettre le sujet sur la table et de regarder ce qui se passe chez nous.» De quoi engager davantage le festival sur le terrain politique? «Non, l’intention première reste artistique et culturelle. Il s’agit d’une manifestation thématique qui fait émerger des sujets mais nous garderons toujours le support que sont les œuvres.» (24 heures)