La «Gran Torino» d'Eastwood déboule au Cinémaran

Locarno vient de clore sa saison, et c’est exceptionnellement au Cinémaran d’inviter les cinéphiles sur sa «piazza più grande» dès jeudi. En effet, le petit open air actif depuis 2003 dans le village d’Aran (Bourg-en-Lavaux) a décalé son rendez-vous juillettiste pour cause de Fête des Vignerons.

Jeudi, on pourra voir «Le Bossu», de Philippe de Broca; vendredi, «Le bonheur est dans le pré», d’Étienne Chatiliez; et enfin samedi, c’est le «Gran Torino» de Clint Eastwood qui débarquera sur la place du village. Les projections ont lieu dès la nuit tombée et par tous les temps.

Les films sont diffusés en 35 mm, avec l’ancien projecteur du cinéma d’Aubonne récupéré lorsque la salle est passée au numérique. Le reste du matériel a aussi été glané au fil des fermetures de petits cinémas. Seul élément manquant: les fauteuils! Chacun est donc prié de venir avec sa chaise s’il veut assister à la projection, gratuite.

Autour du président du minifestival, le vigneron Nicolas Pittet, les amis du Cinémaran – initialement baptisé Vinnews air cinéma – sont réunis en association. Ces bénévoles sont autant de programmateurs, projectionnistes, techniciens ou encore barmans d’un soir.