La Grappe d’Or se déguste avec délectation, raisin après raisin

En reprenant la prestigieuse adresse lausannoise, Laurent Bigler et ses associés – déjà à la tête de plusieurs établissements dans la capitale vaudoise – savaient que le chemin serait parsemé d’embûches, surtout administratives, mais qu’il en valait la peine. En poussant la porte de la bâtisse historique, on est frappés par le cadre chaleureux, le feu dans la cheminée, les pierres apparentes et les objets chinés – surtout les éclairages – pour amener une nouvelle touche à la salle à manger. En ces soirées glaciales, l’ambiance cosy soulignée par les sièges en velours et la relative intimité, 16 tables et un bar avec des choses à grignoter, est bienvenue.

Une chaleur qui se déclinera d’ailleurs tout au long du repas, que ce soit dans l’assiette ou au niveau du service. Sous sa toque, Théotime Bioret, ancien du Cinq, a concocté une carte d’inspiration transalpine, en faisant la part belle à l’art du rôtissage des viandes. Ici, on ne croque pas un morceau vite fait avant d’aller au spectacle; on déguste avec ravissement en prenant son temps.

En entrée, sept antipasti, mais aussi cinq propositions de pâtes ou risotto servis en petites portions, comme on le fait en Italie. Les raviolotti à la polenta et au Montasio avec leur sauce de chair à saucisse grillée et compotée de tomates fraîches (14 fr.) font exploser les saveurs en bouche. Le risotto au radicchio avec ses pignons de pin et taleggio (18 fr.) fond en bouche avec juste ce qu’il faut d’amertume.

Grand écart ensuite entre le demi-poulet (quelle tendresse!) avec sa sauce au cognac et pointe de piment d’Espelette (34 fr.) et le turbot, rôti lui aussi, accompagné de pesto rouge, de calamaretti à l’origan et de plein de petits légumes arrangés en véritable tableau (46 fr.). Tous les deux superbes.

Impossible enfin de choisir entre l’assiette de fromages avec au moins six variétés différentes (12 fr.) et le plateau de desserts (18 fr.) avec six spécialités sucrées. Côté boissons, l’ivresse est atteinte déjà au moment de faire son choix tant la carte est grande. On nous a conseillé un Barolo Perno 2009 (62 fr.), parfait.

(24 heures)