La Mercerie, rue piétonne bafouée, se rebelle

La fissure dans le mur atteste la violence du choc. Le 5 juin dernier, un poids lourd emboutissait la façade d’un immeuble de la rue de la Mercerie. Il n’est pas exclu que le chauffeur en difficulté voulait éviter, avec cette manœuvre, de faucher des piétons en dévalant les pavés.

Comme tant d’autres, cette jolie rue pentue du quartier historique subit le bal des livraisons trois fois par jour. D’innombrables camions arrivent par le haut, font péniblement demi-tour au niveau de la place de la Palud et repartent par le même chemin.

Les petits commerçants ne cachent pas leur agacement. Jérôme Poulin tient son salon de coiffure au bas de la Mercerie depuis dix-sept ans. «J’en ai vu passer, des camions… Mais ils sont de plus en plus gros. Et ne livrent parfois qu’un seul carton…» Le matin vers 8 h 30, son salon est cerné par les véhicules. «C’est la file indienne des poids lourds qui attendent leur tour. Souvent, ils laissent tourner le moteur à l’arrêt. Ce bruit et cette pollution, c’est fatigant. Une chance qu’il n’y ait pas eu de blessés ou de morts quand le camion s’est encastré dans le mur. D’autant qu’il y avait le marché en bas sur la Palud, le jour de l’accident.»

Les poids lourds approvisionnent principalement Zara et Globus, les deux grosses enseignes de la rue pavée.

«Un échec complet»

«C’est une rue piétonne à la base, rappelle Marina de Watteville, vendeuse dans une boutique de vêtements. Les camionnettes ne me dérangent pas; ce sont ces gros camions qui sont embêtants. Ils font énormément de bruit, roulent trop vite et ne respectent pas les horaires de livraison.»

Rue piétonne oblige, les véhicules sont censés circuler à l’allure du pas (7 à 8 km/h). «Les gens descendent plutôt à 30 ou 40 km/h, déplore Samuel Saffore, patron du magasin de jouets La Marelle. Camions, véhicules de police hors intervention, privés, voirie… personne ne respecte cette limitation! C’est un échec complet. Peut-on vraiment dire d’une rue qu’elle est piétonne quand on y dénombre parfois jusqu’à douze véhicules?»

Une douzaine de petits commerçants exaspérés ont interpellé la Ville. Ils ont été reçus le 28 août par Florence Germond, municipale en charge de la Mobilité.

«On ne veut pas éliminer les voitures, précise Samuel Saffore. Nous avons tous besoin de livraisons et, parfois, les clients doivent pouvoir venir chercher la marchandise. Ce que l’on dénonce, c’est un non-respect de la zone piétonne qui dure depuis des années.» Il confirme que les horaires de livraison ne sont pas respectés. «Autre problème: les gens parquent leur voiture dans la rue, parfois pendant des heures. Notez que souvent, c’est par ignorance. Ils ne savent pas qu’ils se trouvent dans une zone piétonne réglementée.»

La Ville prépare un plan d’action. «Je pense que la demande des commerçants est légitime, juge Florence Germond. La situation n’est pas souhaitable: il y a du stationnement sauvage, des vitesses ressenties comme ne respectant pas la réglementation…» Elle travaille sur «des propositions pour que les usages soient adéquats. Des interventions légères de type mobilier urbain ou ralentisseur. Notre objectif est de garantir à la fois le caractère piéton de cette rue de l’hypercentre, les livraisons et l’accès aux commerces.»

Contrôles intensifiés

Les réflexions seront menées de concert avec les services de Pierre-Antoine Hildbrand, municipal de la Police. Ce dernier annonce «des mesures d’évaluation et de contrôles». Les commerçants ont fait part d’une série de propositions pour diminuer et ralentir le trafic bidirectionnel. «Cela peut en effet passer par de l’aménagement urbain, explique Samuel Saffore. Et pourquoi ne pas faire rentrer les véhicules de livraison de Globus côté rue Centrale? Ce n’est pas logique que de gros camions descendent l’une des rues les plus pentues de Lausanne. Il faut faire en sorte que la Mercerie ne soit plus un boulevard libre de tout obstacle. Tout le monde a à gagner à ce que la rue soit plus conviviale.»

Les commerçants ont aussi trouvé un relais politique au sein du Conseil communal. Une interpellation sera déposée courant septembre par le Parti socialiste.