La Police de l'Ouest lausannois en opération séduction

Du centre de Renens au skatepark de Bussigny, un adolescent se déplace tranquillement dans différents quartiers, rollers aux pieds. Jusqu’à une chute, potentiellement fatale sans l’intervention inespérée d’un policier. Dans ce clip de trois minutes, la police est dépeinte à travers le regard des citoyens, tout en jouant avec l’observation du spectateur. Dévoilé aujourd’hui sur le site internet et la chaîne Youtube de la POL, il ne compte d’ailleurs aucun acteur professionnel parmi les figurants: 25 habitants de l’Ouest lausannois se sont portés volontaires pour y jouer leurs propres rôles.

«Je voulais découvrir à quoi ressemblait un tournage, explique Léa Witzig, 19 ans. C’est une bonne initiative, qui m’a aussi permis de rencontrer d’autres habitants.» Dans le rôle principal, on trouve aussi Lauric Picard (14 ans), de Saint-Sulpice: ’«Je pense que l’expérience profite à tout le monde et permet de montrer une autre image des policiers, surtout aux plus jeunes.»

Le message de proximité est au centre du projet, imaginé il y a un an. ‘«Il est important de dire que la police ne fournit pas seulement un travail de répression, souligne Frédéric Schaer, Commandant de la POL. Grâce à ce clip adressé à la population, nous voulons valoriser les aspects humain et relationnel. Nous sommes très contents du résultat.»

Pour cette division qui fête ses dix ans, le clip inscrit un message de protection et de sécurité dans la durée. «Notre mission ne change pas, mais elle se diversifie notamment par nos actions préventives, continue Frédéric Schaer. Une vidéo semblait être le moyen le plus efficace de le montrer.»

Mandatée, l’agence lausannoise Hybride Design avait déjà signé des réalisations destinées au recrutement de policiers. Celui des acteurs bénévoles aura dépassé les attentes, avec près de 100 postulations reçues via une campagne lancée sur Facebook. Pari réussi pour la POL: un engouement qui révèle une autre image du travail de policier et une communication appréciée de la population. Avec un coût tout de même: plus de 30’000 francs. (24 heures)