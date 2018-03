La Poste du futur ouvre à Écublens sa première filiale en Suisse romande

Les clients de la poste d’Écublens découvraient lundi le nouveau concept visant à redéfinir le service offert dans ses offices. Plus clair, teinté de bois et surtout plus aéré, les locaux se veulent plus conviviaux et s’ouvrent désormais sur un comptoir d’accueil visant à aiguiller la clientèle. C’est le premier modèle du genre installé dans une filiale de Suisse romande.

Un «Bienvenue» écrit en grand sur le nouveau comptoir. À tour de rôle, les employés d’Écublens seront postés là. Avec le sourire, suivra rapidement le conseil visant à orienter les clients, vers les services automatisés comme traditionnels. Boîte de dépôts des colis ou console équipée d’un scanner afin de régler soi-même ses bulletins de versement… Le bon vieux guichet pourrait, à terme, se voir réservé aux cas particuliers.

La Poste dit vouloir ainsi s’adapter aux habitudes de ses clients, dont une bonne part a déjà adopté les paiements par Internet. Reste une population plus réfractaire, parmi les personnes âgées notamment. «Il ne s’agit pas de convertir, mais plutôt de rassurer les personnes qui n’ont pas l’habitude du numérique», nuance François Ceppi, responsable régional Vaud-Fribourg.

Ces services ne seront toutefois accessibles que dans quelques mois. Pour l’inauguration, les nouvelles teintes s’offraient au public. Pas de quoi gâcher le plaisir du syndic d’Écublens. «Je suis heureux d’avoir eu à préparer un discours pour cette inauguration, plutôt que pour la fermeture d’un bureau de poste», lance Christian Maeder. Une référence aux nombreux remplacements d’offices traditionnels par des partenariats avec des commerçants. Des mesures dictées par la baisse des opérations enregistrées aux guichets. (24 heures)