La Printanière fleurit une dernière fois avant les bulldozers

Les voisins restent mobilisés

Le projet est à l’enquête publique depuis le 25 mai. La Printanière doit être détruite au profit de deux immeubles. Or des voisins ont lancé une pétition en ligne (1500 signatures à ce jour) pour demander qu’elle soit préservée. Ils estiment que les nouvelles constructions détruiraient «l’ensemble historique uniforme» du quartier et s’émeuvent que La Printanière ne figure pas au recensement architectural du Canton, contrairement aux trois maisons voisines. «Ça pose question, car la valeur de cette villa est évidente. Une opposition est donc en préparation et il semble que ce ne sera pas la seule», signifie Olivier Genetelli pour les propriétaires du Chalet d’Ouchy voisin. Le collectif Wunderkammer préfère, lui, rester extérieur à la procédure. «Les héritières nous ont très gracieusement mis à disposition ce lieu, elles ont leurs raisons d’avancer dans le projet et nous n’avons pas vocation à prendre position dans ce débat.»