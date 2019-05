La RTS à Lausanne? L’angoisse de Genève et des régions périphériques

Le projet de déménagement du secteur Actualité de la RTS de Genève à Lausanne continue de faire des vagues au bout du lac. Des personnalités genevoises se sont ainsi adressées au conseil d’administration de la SSR pour faire part de leur mécontentement. Elles estiment que 200 emplois seraient concernés par ce transfert. «Le bilan serait lourd pour la région genevoise», alerte ce collectif dans lequel figure le conseiller national Carlo Sommaruga. Son collègue sous la Coupole Manuel Tornare ajoute: «Le fédéralisme, c’est aussi une répartition équilibrée de la SSR. On peut aussi démanteler le fédéralisme, en renonçant par exemple à la péréquation financière. Genève y contribue grandement, Vaud y a échappé pendant des années.» Le Conseil d’État a lui aussi pris position pour préserver l’équilibre entre Lausanne et Genève, craignant une centralisation de l’information dans la capitale vaudoise.

Mais il n’y a pas qu’à Genève que la colère gronde. Exemple avec la nouvelle formule de «Forum». Dès le 3 juin, l’émission phare de l’actualité de La Première sera filmée et diffusée sur les réseaux sociaux et la télévision. Le hic, c’est que pour participer au grand débat, les intervenants seront invités à se déplacer à Lausanne. «Nos débats vont être anticipés de plusieurs jours pour prévenir les intervenants en amont, rassure Laurent Caspary, rédacteur en chef de l’Actualité radio à la RTS. Si cela n’est vraiment pas possible de venir et que la personne que nous voulons avoir est essentielle, nous aurons toujours nos studios dans les cantons, où ils pourront être filmés.»

Ce qui pourrait apparaître comme un détail a mis le feu aux poudres. «C’est inadmissible, dénonce Philippe Nantermod (PLR/VS). Pour aller à la télévision, on supporte déjà un déplacement de plusieurs heures, alors que nos collègues genevois sont au studio en dix minutes. S’il faut en faire autant pour la radio, on renforcera encore le lémano-centrisme.» Le risque dénoncé par les élus, c’est que la vision des régions périphériques soit absente des débats. Un vrai problème de cohésion nationale qui heurte jusqu’aux soutiens de la SSR (lire encadré).

Cette nouvelle polémique s’invite dans un climat tendu. Le Conseil national doit se prononcer prochainement sur une suppression de la redevance pour les entreprises, qui priverait la SSR de 160 millions. La grogne pourrait aussi redonner des chances aux six initiatives qui veulent obliger la SSR à maintenir les productions TV à Genève et à Zurich et radio à Lausanne et à Berne.

La colère des élus contre les débats radio à Lausanne

La SSR le sait: chaque nouvelle grille de programme fait ses mécontents. Mais là, la grogne est d’une tout autre ampleur, car elle interroge sur le concept même de cohésion nationale. Et l’émoi des régions périphériques vient du concept filmé de «Forum». Car si la RTS répète qu’en cas de nécessité, il sera possible d’intervenir depuis les studios régionaux, des sources internes confirment que pour le grand débat, l’idée est de faire se déplacer les invités. «On part du principe que celui qui est d’accord d’aller au «19h30» de Rochebin à Genève peut se déplacer à Lausanne pour «Forum».» Inquiet, le CAF, institution qui défend les intérêts des francophones de la région de Bienne, a mis ce point à l’ordre du jour de sa prochaine réunion. «Ça touche à la cohésion nationale, justifie sa présidente Pierrette Berger-Hirschi. Si, entre deux invités, on préfère celui qui peut se déplacer, les régions périphériques et/ou les minorités linguistiques risquent d’être exclues. C’est d’autant plus dérangeant que cela va à l’encontre des promesses indirectes faites par les responsables de la SSR et les autorités lors de la campagne de l’initiative «No Billag». Elles avaient assuré vouloir continuer à respecter une représentation équilibrée des régions.»

Une dérive lémano-centriste?

Difficile de trouver un élu sous la Coupole qui ne partage pas cette crainte. «Je ne me vois pas faire trois heures de route pour 15 minutes d’émission, réagit Jacques-André Maire (PS/NE). On va perdre peu à peu la vision des régions périphériques et en renforcer une seule: la lémanique.» Son collègue Mathias Reynard (PS/VS) évoque carrément le risque d’une surreprésentation d’invités lausannois. «Cette décision posera aussi des problèmes aux élus du reste du canton de Vaud.» Philippe Nantermod (PLR/VS) est l’un des plus remontés: «Déjà pour les matinales, c’est mal vu quand on intervient depuis un bureau régional. Si c’est ainsi que la RTS fonctionne, qu’elle fusionne avec Lausanne FM. Et si sa réponse c’est de dire que les sujets seront organisés à l’avance, alors on ne fait plus une émission d’actualité. Franchement, je ne vois pas ce que cette vidéo apporte.» Pour Manfred Bühler (UDC/BE), la SSR s’écarte de sa mission. «Le service public ce n’est pas seulement parler des différentes régions, c’est aussi entendre l’avis de ceux qui y vivent dans les émissions d’actualité.» Pierre-Alain Fridez (PS/JU) parle carrément «d’une dérive problématique». Pour le ministre jurassien Charles Juillard, si les choses se passent vraiment ainsi, c’est clair: «Ça reviendrait à trahir la confiance des autorités.»

«Le partage vidéo augmentera la visibilité des intervenants et de leur canton».

Face à la salve de critiques, Laurent Caspary, rédacteur en chef de l’Actualité radio de la RTS, calme les inquiétudes. «Nous ne délaissons pas les régions périphériques. Nous continuerons de parler de tous les cantons et d’avoir des intervenants qui viennent de partout.» Et d’ajouter que les débats seront délocalisés en région si le thème concerne un canton en particulier plutôt que de faire se déplacer tous les invités. «Les intervenants ne viendront pas à Lausanne pour rien. Ce sera pour un débat long avec comme plus-value de la rediffusion à la télévision voire un partage de la vidéo sur les réseaux sociaux. Cela augmentera la visibilité des intervenants et de leur canton.» Laurent Caspary ne pense d’ailleurs pas que cela posera de problèmes particuliers. «Nous le craignions lorsque nous avons commencé à avoir des invités à 5 h 45 le matin mais, au final, les gens jouent le jeu et nous n’avons quasi pas de refus. Nous ferons tout pour que la couverture des cantons n’en soit pas altérée. Nous corrigerons le tir si cela s’avère nécessaire.» Pas de quoi convaincre Jacques Bourgeois (PLR/FR) qui évoque déjà «un concept voué à l’échec». Un brin provocateur, Jean-François Rime (UDC/FR) évoque un boycott. «Ce genre d’exercice ne fonctionne que si les gens jouent le jeu. Or nous pourrions nous mettre d’accord pour ne pas participer.»

F. Q. (Le Matin Dimanche)