La Soupe populaire déménage au chemin des Avelines

La Soupe populaire quitte la rue Saint-Martin pour le chemin des Avelines pendant 3 ans. Ce déménagement est rendu nécessaire par le commencement du chantier du bâtiment à vocation sociale «Saint-Martin 10-18», dans lequel se trouve la Soupe actuellement.

Dès 2021, ce bâtiment offrira 33 logements sociaux à loyer contrôlé et 40 chambres dans des appartements communautaires pour des ménages lausannois en difficulté, ainsi qu'un hébergement d’urgence (35 lits pour les personnes sans abri), des locaux pour l’accueil de jour dispensé par L’Espace et la distribution de repas chauds et gratuits organisée par la Fondation Mère Sofia.

Le repas du lundi 28 mai est encore servi à la rue Saint-Martin. Dès mardi 29 mai, les prestations seront dispensées depuis le chemin des Avelines. Ce déménagement n’entraîne aucune interruption de la prestation à ses bénéficiaires et les horaires de distribution des repas chauds et gratuits aux personnes précarisées demeurent identiques (19h30-21h30). (24 heures)