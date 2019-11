La Vaudoise aréna va revoir ses horaires d’éclairage

Dès l’inauguration de la Vaudoise aréna en septembre dernier, le sujet a crispé le voisinage. Le bâtiment aux murs translucides est conçu pour briller dans la nuit. Mais combien de temps, au juste? Après plusieurs plaintes, la direction du centre sportif a établi un règlement qui fixe clairement les horaires d’illumination.

Le document est actuellement soumis aux Communes de Prilly et Renens pour accord, mais Jean-Jacques Schilt, président du CSM, en donne déjà les contours. «De manière générale, l’éclairage commencera 30 minutes avant le coucher de soleil et s’éteindra à 22h30.» Le complexe sportif accueillera en effet chaque jour une activité côté patinoire et côté piscine, lorsque celle-ci sera achevée, ainsi qu’au niveau du restaurant.

Ce temps d’éclairage sera toutefois régulièrement étendu. Les soirs de match, une trentaine par saison, la Vaudoise aréna pourra ainsi être illuminée jusqu’à 1h du matin. L’horaire sera en revanche variable les soirs de spectacles et autres événements, dont le nombre maximum peut en principe avoisiner 50 dates par année. Finalement, le projet de règlement fixe aussi les règles pour l’illumination de l’enseigne «Vaudoise aréna», qui ne s’éteindra jamais avant minuit même hors soirs de match.

«Cette proposition correspond, je l’espère, aux demandes des Communes», estime Jean-Jacques Schilt. S’il est approuvé, le règlement sera appliqué immédiatement.