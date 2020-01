La Ville de Lausanne désavouée dans la saga City Management

La Ville de Lausanne vient de perdre une bataille qui l’oppose à une partie de ses commerçants depuis plus de douze ans. Le 20 décembre dernier, le Tribunal cantonal a donné raison à l’Association Super City Management Non Merci, qui représente environ 200 enseignes. Depuis 2007, celles-ci refusaient de payer une taxe imposée à l’époque par la Ville dans le but de financer des animations stimulant le commerce local.

Face à la levée de boucliers des commerces lausannois, la taxe en question avait été enterrée dès 2009 déjà par le Conseil communal. Mais la guerre se poursuivait concernant le paiement des montants dus pour les années 2008 et 2009. Avec la décision du tribunal, c’est une douloureuse de 190'000 à 200'000francs qui s’envole définitivement pour les 200 enseignes qui se sont battues jusqu’au bout.

«Des désordres à tous les échelons»

«Nous avions déjà gagné sur le plan politique, maintenant, nous gagnons sur le plan légal aussi», se réjouit Muriel Testuz, patronne du P’tit Bar et véritable figure de la contestation. «Ce jugement montre qu’il y a eu des désordres à tous les échelons de cette affaire.» Car si les commerçants avaient piqué la mouche sur le principe même de cette taxe, la justice leur a donné raison sur un aspect d’ordre plutôt technique: le règlement appliqué par la Ville ne définissait pas avec suffisamment de précision les montants à payer par les commerçants.

Contacté, le municipal lausannois Pierre-Antoine Hildbrand, en charge de l’Économie, annonce que la Ville ne recourra pas contre cette décision. «Dans cette affaire, il y aura très prochainement prescription pour le paiement des montants en question. Une décision de justice arriverait de toute façon trop tard.» Il précise que cet argent ne serait de toute façon pas revenu à la Ville, mais à la Fondation pour le commerce lausannois, qui a entre-temps succédé à l’ancienne Fondation City Management.

Outre des frais de justice de 1200 francs, la Commune devra rembourser les commerçants qui avaient déjà payé leur taxe, pour autant qu’ils fassent partie des 200 recourants. Pierre-Antoine Hildbrand estime qu’il en coûtera 40'000 à 80'000 francs à la Ville, tout en précisant que ces montants sont déjà provisionnés. Pour l’Association Super City Management Non Merci, la question se pose toutefois de savoir si la Ville compte rembourser les quelque 400 autres enseignes lausannoises qui n’ont pas fait recours contre le paiement de la taxe. «Le tribunal n’a pas contesté la validité de cette taxe sur le fond. Nous considérons qu’il n’y a pas lieu de la rembourser», déclare Pierre-Antoine Hildbrand.