La dernière rentrée du chef de «la brigade Sugus»

Quand il fait ses courses en famille, il arrive que Jacky Vauthey se fasse aborder par des inconnus. Pas pour lui offrir des fleurs, mais pour lui demander si ce n’est pas lui, le policier sympathique, venu dans leur classe quand ils étaient enfants, pour ensuite leur apprendre à faire du vélo ou du boguet du côté du Jardin de circulation à la Vallée de la Jeunesse à Lausanne. La réponse est oui.

Il faut dire que l’adjudant en a vu défiler des têtes blondes depuis qu’il a rejoint la police municipale lausannoise en 1980, puis incorporé la brigade de la prévention routière en 1991. Exactement 14'000 par année! Lundi, ce sera sa dernière rentrée scolaire. Fin septembre, il raccrochera son sifflet, définitivement.

«Pour les petits de l’école enfantine, voir un policier pour la première fois en classe, c’est important»

«J’adore mon travail. Pour les petits de l’école enfantine, voir un policier pour la première fois en classe, c’est important. Nous sommes un peu la carte de visite de notre profession.» L’adjudant Vauthey est aujourd’hui le chef de la brigade de la prévention routière. Elle est composée de sept instructeurs. «De par notre travail avec les enfants, les collègues nous surnomment «la brigade Sugus.»

En une de «24 heures»

Et il faut croire que Jacky Vauthey était prédestiné à côtoyer les jeunes. En 1983, une image le montrant avec un enfant faisant la circulation à la gare de Lausanne avait même fait le tour de la Suisse. «Dans le cadre de notre formation, nous devions tous passer sur la «tomme» posée au milieu de la route à la gare. Certains rechignaient, parce que cela n’était pas toujours facile de retenir les piétons qui voulaient traverser, mais moi je m’y collais volontiers.»

«Qui sait, je serais peut-être le De Niro lausannois à l’heure qu’il est»

Ce fameux jour de mars, Jacky Vauthey découvre qu’un enfant s’amuse à gérer le trafic à sa place. Il se prénomme Laurent. Il a 6 ans. «Plutôt que de le gronder, je lui propose de faire la circulation avec moi. Un photographe passait par là. La suite est incroyable.» Jacky se retrouve propulsé en première page de 24 heures, mais aussi dans le Blick «derrière la femme dénudée», dans L’Illustré… Il reçoit les félicitations du Conseil communal et se voit proposer un rôle de policier par un cinéaste. Le commandant de l’époque déclinera l’offre pour lui. «Qui sait, je serais peut-être le De Niro lausannois à l’heure qu’il est, s’il avait accepté.»

Cliquez pour agrandir l'image

L’heure de la dernière rentrée scolaire sonnera donc lundi pour l’adjudant Vauthey qui, au fil des années, a observé les changements d’habitude des parents. «Les enfants sont de plus en plus assistés parce que les parents sont de plus en plus inquiets. Si certains pouvaient entrer dans l’école avec leurs voitures, et déposer leur enfant sur un monte-charge, ils le feraient.»

Alors, cette année encore, il répétera les mêmes sempiternels conseils à ceux qu’il surnomme «les parent taxis»: venir à pied à l’école si c’est possible, sinon se garer correctement aux abords, et faire descendre l’enfant du côté du trottoir. (24 heures)