La détection rapide du cancer est sur orbite

La société vaudoise Lunaphore concrétise son intention de s’élancer sur le marché du dépistage du cancer. Elle commercialise son premier produit, Labsat, un test de détection rapide issu d’un travail de doctorat de l’EPFL. L’entreprise a obtenu le label CE. Son produit, destiné aux laboratoires de recherche, aux entreprises pharmaceutiques et aux hôpitaux, sera disponible dans la plupart des pays européens.

De quoi parle-t-on?

Les tumeurs se révèlent par la présence de biomarqueurs spécifiques sur un échantillon de tissu. Des anticorps réagissent à leur contact, produisant une coloration visible au microscope qui signale l’existence d’un cancer.

Quelle est l’innovation de Lunaphore?

Les méthodes habituelles peuvent prendre plusieurs heures avant de livrer leur diagnostic. Le dispositif en voie de commercialisation réduit drastiquement les délais d’incubation des produits réactifs. Les résultats apparaissent ainsi en 10 à 30 minutes. «Notre tout premier produit vise à mettre notre technologie de pointe entre les mains de nos clients. Nous croyons que sa précision et sa rapidité ouvriront une multitude de possibilités de coloration aux utilisateurs», déclare Ata Tuna Ciftlik, fondateur et PDG de Lunaphore.

Quelle est l’évolution de Lunaphore?

Fondée en 2014, la société est un spin-off de l’EFPL. Elle est d’ailleurs située sur le parc d’innovation de la haute école. Elle a levé 11,3 millions de francs et emploie aujourd’hui 25 collaborateurs. Selon un communiqué publié sur le site de l’EPFL, elle a obtenu de nombreux prix nationaux et internationaux comme Venture Kick (soutien au démarrage des start-up suisses), PERL (Prix entreprendre Lausanne Région), Venture (concours destiné aux entrepreneurs suisses), Venture Leaders (programme de développement de start-up) ou encore Science for Life. Sa prochaine étape est le développement d’un dispositif de diagnostic médical in vitro. PH.M. (24 heures)