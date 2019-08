La double casquette de Jean-Yves Pidoux remise en cause

Le municipal Vert Jean-Yves Pidoux a-t-il trop de pouvoir à la tête des Services industriels de Lausanne (SIL)? C'est ce que pense le conseiller communal UDC Fabrice Moscheni. En tant que directeur et président, le municipal écologiste tient les rênes d'un mastodonte qui rapporte de nombreux millions à la Ville. Or, estime le conseiller UDC, Jean-Yves Pidoux devrait pouvoir se consacrer uniquement à la stratégie des SIL et s'adjoindre les services d'un directeur exécutif. Une nécessité, selon lui, à l'heure où le marché est en train de se libéraliser.

Bien que réticent à l'idée d'engager un manager, le PLR suit partiellement l'UDC. Le chef de groupe, Matthieu Carrel, précise qu'une telle concentration de pouvoir est gênante. Le Centre voudrait, quant à lui, aussi une direction opérationnelle apolitique, «indépendante de toute échéance électorale».

Son de cloche très différent à gauche, où le socialiste Romain Felli défend le modèle de fonctionnement actuel, qui vient d'ailleurs d'être revu à l'enseigne d'une réforme interne nommée Ariane. «Je ne comprends pas le problème, dit-il. Les SIL rapportent de l'argent, ils sont bien gérés et répondent toujours précisément aux questions du Conseil communal.» Avec les Verts et le groupe Ensemble à Gauche, le groupe majoritaire du Conseil de Lausanne considère que la demande de Fabrice Moscheni est «essentiellement poltique» en vue d'une gestion plus libérale, «moins démocratique».

Défendant son action politique, Jean-Yves Pidoux a fait valoir que toute entreprise publique devait avoir une direction opérationnelle. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut un manager. La stratégie des SIL est approuvée par le collège municipal, ce qui assure une gouvernance démocratique. Taxant accessoirement Fabrice Moscheni d'amateurisme, le municipal a demandé au conseiller communal d'être plus pertinent à l'avenir.