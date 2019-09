La fête des écoles doit faire son retour à Renens

La Fête du bois de Lausanne et le cortège des enfants de Prilly créent un vent de nostalgie à Renens. Depuis 2009, les têtes blondes ont cessé d’y défiler à la fin de l’année scolaire. Dix ans plus tard, la Municipalité propose de faire renaître la tradition de la fête des écoles dès l’été prochain, en réponse à un postulat déposé en 2014 par la conseillère communale PLR Élodie Golaz Grilli.

Dans un préavis, qui devrait être traité par le plénum en octobre, l’Exécutif détaille un concept qui sera toutefois un peu différent de ce qui se faisait autrefois. Principale nouveauté: on ne parle plus d’un cortège, mais de «déambulations bigarrées et tonitruantes encadrées par les enseignants». Plutôt que de se rassembler en un seul lieu pour effectuer un parcours à travers la ville, il est ainsi proposé que les enfants de la 1re à la 5e primaire partent de leurs établissements respectifs pour converger vers le Collège de Verdeaux, où seront prévues des animations.

Par le passé, l’encadrement d’un cortège avait entraîné des crispations qui étaient remontées jusqu’au Conseil communal: «Le corps enseignant s’est montré ouvert au retour de la fête des écoles mais sous une autre forme», explique ainsi Myriam Romano-Malagrifa, municipale en charge des Affaires scolaires. La tradition des déguisements préparés en classe persistera néanmoins. Le préavis présenté par la Municipalité n’oublie pas les élèves de 6e à 8e des deux établissements primaires. Il est prévu qu’ils puissent organiser tous les trois ans une production artistique tout public, comme une comédie musicale.