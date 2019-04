La ligne du M2 est rétablie

Le M2 a vécu deux incidents mineurs aujourd'hui suite à deux dérangements techniques distincts.

Le premier a immobilisé le trafic entre Grancy et Ouchy dès 11h. La maintenance a rapidement pu intervenir et les rames ont recommencé à circuler sur l'ensemble du parcours à 12h45.

Quelques minutes plus tard, c'est une rame à la station Fourmi qui s'est immobilisée pour des raisons de sécurité, la communication entre la voie et la rame s'étant interrompue. Un service de substitution a rapidement été mis en place pour maintenir les connexions entre les différentes stations. «Cela peut arriver, explique Alexandra Gindroz, porte-parole des TL. Les experts responsables du métro sont mobilisables très rapidement car ils sont en permanence sur le réseau. Ils sont allés prendre le contrôle manuellement et ont pu sortir la rame sans problème.» Des investigations sont en cours pour déterminer pourquoi la rame s'est déconnectée.

Depuis 13h45, la ligne est entièrement rétablie. (24 heures)