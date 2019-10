La mosquée désigne ses favoris aux fédérales

La mosquée de Lausanne fait son entrée dans la campagne des élections fédérales du 20 octobre. Le lieu de culte, connu pour sa pratique conservatrice de l’islam, a envoyé vendredi une recommandation de vote officielle à ses fidèles, listant trois candidats sortants au Conseil national, Laurent Wehrli (PLR), Claude Béglé (PDC) et Ada Marra (PS). Des indications sont également fournies sur la manière de remplir les bulletins de vote, et un sondage est même proposé pour connaître combien de personnes dans l’entourage des votants ont suivi la recommandation.

Si la pratique est largement étrangère aux autres communautés religieuses vaudoises, pour la plus grande mosquée du canton, ce n’est pas une première. «C’est une tradition depuis longtemps, explique Bassam Degerab, son porte-parole. Dans les années 90, nous avions appelé à voter pour le socialiste Michel Béguelin et nous étions très fiers de lui avoir apporté une cinquantaine de voix. Il a été élu au Conseil national à cinq votes près!» Lors des dernières élections fédérales, il y a quatre ans, il évalue que plus de 600 personnes ont soutenu les candidats désignés par la mosquée.

Dans son appel aux fidèles, le lieu de culte indique que son choix est motivé par les positions prises par ces élus sortants au cours de la législature précédente, jugées favorables aux musulmans de Suisse. Bassam Degerab précise que la mosquée de Lausanne a procédé en établissant des contacts et en rencontrant certains de ces candidats ou leur entourage. «Il n’y a eu aucune demande sur des thèmes précis. Nous leur avons exposé les préoccupations des musulmans qui se reconnaissent dans la mosquée de Lausanne. La plus importante est d’être considérés comme toutes les autres communautés.»

Pour les trois candidats sélectionnés, qui ont pour point commun d’afficher clairement leur foi chrétienne, ce soutien est bon à prendre. «Je l’accueille comme celui d’autres groupes qui ont déjà appelé à voter pour moi», réagit Ada Marra, qui précise toutefois n’avoir eu aucun contact avec des représentants de la mosquée. La conseillère nationale socialiste est connue pour avoir proposé, en 2014, que l’islam, comme d’autres religions, soit reconnu et financé par l’État.

Claude Béglé n’a pas d’avantage rencontré de représentants de la mosquée et ne peut que deviner pourquoi il a été favorisé: «Je me suis exprimé en faveur d’un christianisme ouvert aux autres religions.» Il estime toutefois qu’il n’a pris aucune position spécifique sur le thème de l’islam. Quant à Laurent Wehrli, s’il est le seul à avoir été personnellement approché, il indique qu’il n’entretient pas de contact plus privilégié avec la mosquée de Lausanne qu’avec d’autres communautés. «Un élu doit avoir la capacité à dialoguer avec tout le monde», estime-t-il.

Si les élus ne s’étonnent pas particulièrement de la démarche de la mosquée de Lausanne, il en va différemment pour les principales communautés vaudoises que nous avons contactées. Aucune d’elles, catholique, protestante réformée, évangélique ou juive, n’émet de recommandation. Il en va d’ailleurs de même pour l’Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM), dont la mosquée de Lausanne n’est pas membre.