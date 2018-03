La pédiatre a été blanchie d'homicide par négligence

Elle n’a pu retenir des larmes de soulagement à l’annonce du verdict par le président Bruttin. L’ex-cheffe de clinique à l’Hôpital de l’Enfance jugée depuis lundi sous l’accusation d’homicide par négligence dans l’exercice de son métier a été acquittée. Contre l’avis du ministère public, lequel avait estimé qu’elle était coupable. Le Parquet avait ainsi requis 50 jours-amendes avec sursis, une peine peut-être légère, mais attestant d’une infraction qui aurait eu l’effet d’un véritable coup d’arrêt pour la carrière de cette praticienne âgée de 38 ans.

Le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne qui libère la prévenue de toute faute pénalement répréhensible est suffisamment convaincant pour que la procureure Boillat déclare d’ores et déjà qu’elle ne fera pas appel.

Myocardite

Il était reproché à la pédiatre de n’avoir pas ausculté à nouveau Diogo, un garçon de 9 ans arrivé en fin de journée, avant de le laisser rentrer à la maison le soir même. L’enfant avait perdu connaissance quelques heures plus tard et était décédé durant la nuit. Il avait succombé à une myocardite, une affection cardiaque non décelée, considérée comme difficile à diagnostiquer. De fait, la cheffe de clinique était intervenue en second lieu, à la demande d’une assistante, laquelle a pour sa part bénéficié d’une ordonnance de classement.

«Le père de l’enfant est déçu, commente son avocat. Il est persuadé qu’une faute a bel et bien été commise dans la prise en charge de son fils.»

L’affaire remonte à un samedi de 2013. Diogo, qui se plaint de maux de tête, de mal de ventre, de vomissements et de diarrhée, est conduit en fin d’après-midi par son papa, inquiet, à l’Hôpital de l’Enfance. L’enfant est très pâle et il a les mains froides. Un infirmier mesure ses paramètres vitaux (fréquence cardiaque, tension, rythme respiratoire). Une jeune pédiatre vient l’ausculter. Elle ne constate rien d’alarmant, mais elle fait appel à la cheffe de clinique pour avoir un deuxième avis. Quand on demande au garçon où il a mal, il indique son nombril, non son thorax. On lui demande de faire quelques pas, sans que cela ne lui pose problème. Une prise de sang est effectuée. Elle ne révèle rien d’anormal. Diogo a même repris des couleurs. En début de soirée, le jeune patient est rendu à ses parents. Rendez-vous est pris pour le lendemain si son état venait à s’aggraver. On connaît la suite. Le père porte plainte.

«On ne peut d’aucune manière qualifier l’attitude de la prévenue d’indéfendable»

L’expertise judiciaire confiée à des spécialistes des HUG considère que la pédiatre n’a pas su identifier un état de préchoc chez cet enfant, qu’elle n’aurait pas dû le laisser partir sans au moins l’examiner à nouveau. Ils indiquent cependant que rien ne permet d’affirmer que Diogo aurait survécu à sa myocardite s’il avait été hospitalisé. Cette affection est non seulement associée à une mortalité de 7 à 15% au minimum, mais est hélas la cause de bien davantage de morts subites. De plus, l’avocat Gilles Monnier, au côté de l’ex-cheffe de clinique, a produit une expertise privée réalisée par des pontes du CHU de Lyon selon lesquelles les paramètres vitaux de Diogo mesurés à son admission étaient dans la norme. Cela a achevé d’emporter la conviction du tribunal. «On ne peut d’aucune manière qualifier l’attitude de la prévenue d’indéfendable», observe-t-il. (24 heures)