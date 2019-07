La piscine de Malley éclot à l’ombre de la patinoire

«Pas de photos de ce côté-là! Il y a embargo total depuis hier.» En visite au chantier du Centre sportif de Malley avec son président, Jean-Jacques Schilt, il n’y a qu’une seule règle: ne pas s’aventurer vers la patinoire. Le Lausanne Hockey Club doit inaugurer son nouveau fief le 24 septembre avec son premier match à domicile. D’ici là, c’est la course contre la montre. Motus donc.

Promis, on est venu voir le centre aquatique, d’autant qu’il a jusqu’ici échappé aux projecteurs. Et ça vaut le détour. Dans le grand édifice que forme déjà le futur Centre sportif de Malley (CSM), c’est l’imposante aile qui s’étale le long des voies CFF. Elle abritera non seulement trois bassins bordés de gradins, mais aussi un centre de tennis de table, un centre d’escrime ainsi qu’un restaurant.

Des gadgets dans les bassins

Cette partie du chantier est un peu plus qu’à mi-parcours, puisqu’elle a commencé à l’été 2017 et doit s’achever début 2021. La structure du bâtiment arbore déjà d’immaculés murs blancs qui, côté sud et ouest, ne sont rien de plus que de fines parois translucides. Effet garanti, vu de l’intérieur, elles diffusent une lumière laiteuse dans la piscine.

Dans cet espace immense, on voit prendre forme la pataugeoire, le bassin de loisir, la piscine olympique de 50 m et le bassin de plongeon. Au fond, comme un arbre moulé dans le béton, le plongeoir inachevé culmine à 10 m de hauteur comme une œuvre d’art monumentale. «Les architectes (ndlr: Pont12) en sont très fiers, sourit Jean-Jacques Schilt. Mais c’était un défi technique, car nous voulions qu’il réponde exactement aux normes de la Fédération internationale de natation, basée à Lausanne.»

Les plongeurs seront aux petits oignons, et pas seulement sur le plan architectural. Depuis le fond du bassin, un système diffusera des bulles pour troubler la surface de l’eau afin qu’elle puisse être visible d’en haut. Le gadget est étonnant, mais ce n’est pas le seul que recèlera le centre aquatique. Au fond du bassin de loisir, qui accueillera notamment les écoles, le plancher sera en partie mobile. Plus inédit, un mur mobile sera installé dans la piscine olympique et permettra de la diviser en deux bassins.

Ruche multisport

La pièce de résistance technologique se trouve toutefois ailleurs, en sous-sol. C’est là que se trouve une machinerie qui produira de la glace pour la patinoire tout en récupérant l’énergie dégagée pour alimenter l’ensemble du bâtiment. «Avec les panneaux solaires installés sur le toit, nous pourrons tendre à l’autosuffisance», prédit Jean-Jacques Schilt.

Le Centre sportif n’arrête pas ses ambitions à l’eau et à la glace. Depuis la grande esplanade qui donne accès à la patinoire et à ses gradins, une entrée distincte permet au public de se rendre à la piscine, mais aussi au centre de tennis de table et au centre d’escrime. Le premier prendra place dans une halle très vaste, et le second, dans un espace plus petit mais dont les baies vitrées donnent directement sur les plongeoirs de la piscine en contrebas.

L’endroit pourrait devenir une véritable ruche sportive, car en plus des baigneurs, des pongistes et des escrimeurs, les hockeyeurs y convergeront aussi pour accéder à une patinoire d’entraînement intérieure. Difficile, toutefois, d’évaluer la fréquentation attendue à ce stade, en particulier pour le centre aquatique. «Nous savons que la piscine de Mon-Repos, à Lausanne, a atteint les limites de ses capacités. Des Lausannois se tourneront vers Malley, mais une demande va aussi se créer», analyse Jean-Jacques Schilt.

En attendant l’ouverture, le chantier du CSM bat son plein, puisqu’il compte actuellement 300 ouvriers à pied d’œuvre. La plupart se consacrent visiblement à la patinoire, qui doit être prête dans quelques semaines malgré d’importants retards à combler. «Une fois que cette partie sera terminée, nous pourrons poursuivre le chantier de la piscine à un rythme beaucoup plus normal», souffle Jean-Jacques Schilt.