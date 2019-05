La piscine de Renens a passé 50 ans à se réinventer

Elle s’est refait une beauté il y a à peine cinq ans, avec de nouveaux bassins, un mur de grimpe et une rivière à courant. Autant dire qu’elle ne fait pas son âge, la piscine de Renens. Et pourtant, elle passe le cap du demi-siècle cette année. «D’après nos statistiques, on peut dire que nous accueillerons notre huit millionième visiteur le 28 juin!» sourit Michel Perreten, le président de la société coopérative qui gère la piscine.

Le chanceux qui passera les caisses au bon moment ce jour-là, tout juste cinquante ans après l’inauguration de 1969, aura droit à un abonnement gratuit. Et alors que la piscine ouvre ses portes ce samedi 4 mai, plusieurs autres réjouissances sont d’ores et déjà annoncées pour animer cette saison anniversaire.

Le lac trop pollué

Du haut des plongeoirs, les souvenirs risquent en tout cas de se bousculer. Car la piscine a accompagné les loisirs de plus d’une génération de baigneurs, sans jamais perdre son pouvoir d’attraction. Pour sa toute première saison, en 1969 (voir ci-dessous la photo de Jean-Pierre Grisel), elle avait accueilli 140'000 personnes. L’an dernier, ils étaient 180'000, un bon millésime. «En un demi-siècle, il y a eu des années avec et des années sans, se souvient Michel Perreten. Le plus important est que le beau temps tombe sur les week-ends!» La journée record? «Les fins de semaine du mois de juin sont les temps forts, juste avant les vacances, quand les gens sont encore là. En 2015, nous avons eu jusqu’à 7100 personnes en une journée.»

Le chef-lieu de l’Ouest lausannois n’est pas la seule commune de la région à s’être construit une piscine dans les années 1960-1970. Prilly lui a emboîté le pas tout juste un an plus tard. Du haut de ses 80 ans, Bernard Bally se souvient de ce projet dont il a été l’une des chevilles ouvrières: «À l’époque, on ne pouvait pas se baigner dans le lac faute d’installations d’épuration. C’est une des raisons qui expliquent l’engouement qu’il y a eu très vite.» Secrétaire de la société coopérative depuis sa création, il a tiré sa révérence il y a tout juste un an, le temps de voir la piscine communale se muer en un véritable parc aquatique.

Le fun rassembleur

En 1983, on installait un premier toboggan, long de 100 mètres, une attraction unique en Suisse romande à l’époque. En 1998, on érigeait la tour de cinq toboggans qui est depuis la marque de fabrique d’AquaSplash. «On a compris assez vite que la piscine à papa ferait long feu, raconte Bernard Bally. Au début, les gens n’avaient pas autant de loisirs qu’aujourd’hui. On ne partait pas en vacances avec Easyjet! Depuis, l’offre de divertissement a explosé et les gens sont retournés se baigner au lac. Il a fallu se battre pour rester attractifs.»

Peter Eicher, qui a été responsable de la piscine avec sa femme, Anne, jusqu’en 2014, a vu toute la jeunesse de Renens défiler autour des bassins. «J’y ai passé presque toute ma vie, et je ne me suis jamais ennuyé!» En vingt-sept années à ce poste, il a lui aussi vu les habitudes changer. «Il est vrai que les installations ludiques ont fini par ramener les ambitions sportives au second plan. Mais elles ont eu un effet rassembleur, surtout dans une ville qui concentre des gens de multiples origines. La piscine est l’endroit où on se retrouve. Elle lisse les différences.»

Fabrique de champions

Mais les heures de gloire de la piscine de Renens ne sont pas si lointaines. Son club, Renens Natation, fête aussi ses 50 ans et a formé son lot de champions. «C’est là que ma mère m’a appris à nager! À 6 ans, j’assistais au concours des écoliers pour la première fois et je me suis imaginée en train de gagner. Tout a commencé là», se souvient Marjorie Sagne, qui a collectionné les titres au niveau national avant de participer aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004. «C’était une vraie famille. Quand je m’entraînais toute seule pour les championnats du monde en 2003, les gens étaient là pour m’encourager. J’avais le sentiment de voler.» Aujourd’hui, la compétition est derrière elle depuis des années, mais elle ne cessera jamais de revenir à Aqua­Splash: «La piscine a bien changé, mais elle garde son âme.» (24 heures)