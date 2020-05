La police s’oppose aux minicortèges du 1er Mai

Ils ne pouvaient «pas envisager le 1er Mai sans présence dans l’espace public». Face au contexte sanitaire, qui empêche tout rassemblement d’ampleur, un «groupe de militants de la place lausannoise», dont plusieurs membres de la gauche radicale, voulaient revendiquer différemment. Dans le sillage des appels à manifester depuis son balcon, sa fenêtre ou sa voiture, les militants ont donc organisé des minicortèges pour quadriller le centre-ville de Lausanne. Objectif: naviguer entre Chauderon, Bessières, Saint-François et Riponne-Tunnel. «Une trentaine de personnes, réparties en une dizaine d’équipes de deux à cinq membres et qui se déplaceront à pied, à vélo ou en voiture», précisait l’un des organisateurs en amont.

«On reprend le travail, donc on doit pouvoir reprendre la défense de nos droits au travail, résume le militant syndicaliste Lionel Simonin. Il y a aussi des mesures de reprise économique à dénoncer. Je suis pour une baisse des salaires, mais alors des salaires élevés pour aider les plus précaires.»

Être visibles et audibles

À 17h30, avant d’arpenter la ville, les différents groupes convergent vers la place Chauderon, où «Bella Ciao» est diffusée depuis les fenêtres de la Maison du Peuple. «Je suis en colère, je veux m’exprimer et je n’arrivais pas à me résoudre à le faire depuis ma fenêtre, d’autant que j’habite à la campagne, raconte Rachel Lucas. C’est important d’être visible et de poser des questions importantes. Quelles conditions de travail demain? Qui paiera la crise?»

Mais à peine arrivés à Chauderon les militants sont approchés par des patrouilles de police. La discussion est animée. Mot d’ordre est quand même donné de s’éparpiller pour démarrer l’action. Certains y parviendront, d’autres seront escortés, voire stoppés avant d’arriver à Bel-Air. Les identités sont contrôlées, la musique coupée et certains participants sont priés d’enlever les slogans scotchés sur leurs voitures. Au final, l’action contrariée durera un peu plus d’une heure.

«La matraque en réponse»

«C’est complètement disproportionné et jamais vu pour une mobilisation de ce type. Les policiers ont menacé de saisir du matériel et d’investir nos locaux de la Maison du Peuple, alors qu’ils n’en ont pas le droit, tonne Pierre Conscience, conseiller communal d’Ensemble à Gauche et participant à l’action. Nous sommes le 1er mai et on ne laisse pas les travailleurs expliquer pourquoi ils se battent. Les revendications trouvent la matraque pour seule réponse, c’est inacceptable sur le plan démocratique. Il faudra demander à la Municipalité de s’expliquer sur cet usage excessif des forces de police.»

Sur place, tous les militants interrogés réfutent l’idée d’une manifestation et défendent leur «droit de marcher dans la rue». «À partir du moment où l’action est organisée et coordonnée, il s’agit d’une manifestation, répond le municipal de Police, Pierre-Antoine Hildbrand. De plus, toute manifestation doit être autorisée et, à ma connaissance, celle-ci ne l’était pas.» Que risquent les participants? «En temps normal, il s’agirait d’une amende pour manifestation non autorisée, mais là, nous sommes dans un autre cadre, lié à l’ordonnance du Conseil fédéral sur le Covid-19, qui contient une interdiction stricte des manifestations», indique l’élu.