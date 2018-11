La politique lausannoise des quartiers passe la rampe

Le sujet a à nouveau enflammé le Conseil communal mardi soir. La politique des quartiers, sous-tendue par l’action de l’animation socioculturelle, ne laisse pas indifférents les élus. Ces derniers avaient déjà consacré un débat à la question en septembre («24 heures» du 20 septembre) sur fond de critiques contre la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL) mal notée dans un récent audit.

Mardi soir, les élus ont été invités à se prononcer sur le préavis du municipal popiste David Payot forgeant les principes d’une nouvelle politique publique. À gauche, socialistes et Verts ont salué le texte non sans lui faire maints reproches sur son «manque d’ambition» ou de vision. La socialiste Latha Heiniger, travailleuse sociale de profession, a notamment critiqué la forme sous laquelle la Municipalité entend introduire le budget participatif dans les quartiers. Elle y voit une simple subvention où les citoyens n’opèrent pas de réels choix.

La gauche radicale, elle, s’est montrée partagée, oscillant entre le désir de voter la confiance malgré un document jugé trop lourd et le refus total. Johann Dupuis a argumenté dans ce sens, jugeant le préavis incomplet puisqu’il n’aborde pas la question précise et cruciale de l’animation socioculturelle: «Refusez-le, a-t-il exhorté. Car voter ce texte revient à nous lier les mains en vue des prochains développements sur la FASL.» À droite, le texte, que David Payot a lui-même reconnu comme «touffu», n’a pas eu grand succès. «Rubik’s Cube», «politisation des quartiers», «sans structure». Le PLR (Jean-Daniel Henchoz et Guy Gaudard) ne voit pas clair dans les intentions municipales. Par la voix de Fabrice Moscheni, l’UDC a commencé par demander de voter la confiance, malgré ses doutes. Une position qu’il a révisée après l’intervention percutante de Johann Dupuis.

Au moment de défendre son texte, David Payot a vendu sa volonté de pérenniser les contrats de quartiers, de coordonner les quartiers et leurs actions et de réellement faire participer les citoyens. Il a aussi annoncé des assises de l’animation socioculturelle et promis des réponses sur la FASL au moment d’examiner le postulat de la PLR Éliane Aubert qui demande sa municipalisation. Au final, le préavis a été accepté à une courte majorité. (24 heures)