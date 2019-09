La première du roi du poulet a fait son petit effet

Depuis jeudi, Lausanne accueille sur la place de l’Europe le plus grand restaurant Kentucky Fried Chicken (KFC) de Suisse. «Enfin!» diront certains, qui attendaient avec impatience l’arrivée de cette chaîne de fast-food américaine spécialisée dans le poulet, absente de la ville depuis un passage à Ruchonnet à la fin des années 80, et un autre, plus bref, en 2004.

«Je me réjouissais d’autant plus que ça a été souvent repoussé», affirme Aurélien, venu faire le pied de grue une vingtaine de minutes avant l’ouverture. Une jeune femme arrivée parmi les premiers regrette quand même de s’être précipitée: «Je suis une inconditionnelle, mais je pensais qu’il y aurait beaucoup plus d’attente, comme pour l’ouverture du restaurant KFC de Genève. J’y étais aussi et c’était énorme.»

La poignée de fans a tout de même fini par devenir une petite foule à l’heure du dîner. Sorti en avance des cours, un groupe d’ados s’est même fendu d’un sprint depuis le métro pour se mettre dans la file qui débordait du restaurant. «On en parle depuis des mois. Plusieurs autres élèves ont prévu de venir aujourd’hui», sourit l’un d’eux.

Au final, KFC aura fait son effet auprès des ados, et même, des touristes: «On vient du Brésil. Chaque fois qu’on est quelque part, on regarde s’il y a un KFC et on y va», déclare une dame accompagnée de son mari.